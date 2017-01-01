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125 güvenlik korucu yemin etti



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Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da göreve başlayacak olan 125 güvenlik korucu yemin etti.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törene Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Oran, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür, kamu kurum müdürleri ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

Düzenlenen tören Saygı Duruşunda bulunulması ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Yeni görevlerine başlamak üzere masada bulunan Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyan 125 güvenlik korucu yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür; " dosta güven, düşmana korku veren, güvenlik korucularının milletin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı güvenlik korucularının sigortalarını İçişleri Bakanlığı tarafından karşılanacağı müjdesini katılımcılara duyurarak hayırlı olsun dileklerini iletti.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuşmasının devamında; "Üzerinde gezindiğimiz, havasını teneffüs edip buz gibi sularından içtiğimiz aziz vatanımıza karşı pek çok görevlerimiz var. Bunların en başında asayiş ve güvenlikle ilgili görevimiz gelir. Devletin varoluş gayesi adaletin ve güvenliğin temin edilmesidir. Vatanımızın dostları olduğu kadar düşmanları da var. Dostlarımıza güven vermeli, düşmanlarımıza karşı da ülkemizi korumakta azimli ve gayretli olduğumuzu göstermeliyiz. Böyle yapalım ki, düşmanların vatanımız hakkında besledikleri kötülük duygularını önleyebilelim. Daha doğrusu kötülük niyetlerini uygulamalarına fırsat bırakmamış olalım.

Biz Türklerin birçok özelliklerinin yanında en fazla ön plana çıkan yönümüz ise iyi birer asker olmamızdır. Çok eski çağlardan beri çeşitli adlarda devletler kurmuş olan Türk Milleti'nin temeli düzenli bir askeri teşkilata dayanır.

Bugün güvenlik güçlerimize güç katacak, şehrimizin özellikle kırsal bölgelerinde göreve başlayacak Merkez ilçemizden 20, Refahiye ilçemizden 24, Çayırlı ilçemizden 10, Kemah ilçemizden 30, Üzümlü ilçemizden 10, Tercan ilçemizden 20, İliç ilçemizden 10 olmak üzere toplam 125 korucumuzun yemin töreninde, sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Göreve başlayacak tüm kardeşlerime başarılar diliyorum.

Bizim sevdamız, bizim aşkımız, bizim kavgamız, bu milletin, bu toprakların selametini garanti altına almak, ecdadımızın emanetini sağ salim gelecek nesillere teslim etmektir. Bu yolda bizlerle yürümeye ant içmiş toplam 125 korucumuzla daha da güçleneceğiz. Sizlerle beraber terör örgütlerine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Huzur ve hoşgörü diyarı olan Erzincan'ımızın ve aziz hemşerilerimizin güven içinde yaşaması için çalışacağız." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Oran, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür, güvenlik korucularına silahlarını teslim etti. Ardından Erzincan Belediyesine ait Mehter Takımının gösterisi katılımcılara sunuldu.

(AA-AA-Y)



06.04.2017 08:54:34 TSI

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