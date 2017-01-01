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Köşk Belediyesinden "Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum" projesi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - AK Parti'li Köşk Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yenileyerek, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Köşk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tarafından "Temiz Çevre Sağlıklı Toplum" projesi kapsamında çöp konteynerlerini yeniliyor. Köşk Belediyesi 6360 sayılı yasa kapsamında bağlanan mahallelere ve ilçe genelinde çöp konteynerlerini yeniledi. Yeni mahalleler ile merkez için alınan yeni çöp konteynerinin Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına teslimi yapılıyor.

Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, baharın gelmesiyle hijyen şartlarının iyileştirilmesini ve kötü koku ve görüntünün ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "Mahallelerimizi temiz, kendi hoş güzelliğiyle çevremize sunabilmemiz amacıyla sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi ile güvenli çöp toplama sistemini oluşturmak için yeni çöp konteynerlerini mahallelerimizin kullanım noktalarına teslimini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

(OD-MB-Y)



06.04.2017 08:57:08 TSI

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