Küçükdere İlkokuluna BENGİ ziyareti
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, Küçükdere İlkokulu BENGİ Projesi kapsamında İlçe Kaymakamı Ahmet Türköz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu tarafından ziyaret edildi. Okul Müdür Yetkili Öğretmeni Hakan Çakan tarafından karşılanan Kaymakam Türköz ve Müdür Söbüoğlu, okuma saatine katıldı.
Küçükdere İlkokulu'nda, BENGİ projesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ahmet Türköz, öğrencilerle bir araya gelirken, öğrencilerle kitap okuyup sohbet etti. Öğrencilerin farklı konulardaki sorularına cevaplar verilirken, onlarla geleceğe hazırlanma, güzel değerlere sahip olma, sorumluluklar gibi konularda paylaşımlarda bulunuldu. Öğrencilere, TÜBİTAK dergileri ve kalemler hediye edildi. Okul bahçesinde öğrencilerin oyunların da katılan Kaymakam Ahmet Türköz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, küçük öğrencilere başarı dileğinde bulundu.
(FT-
06.04.2017 09:04:20 TSI
NNNN