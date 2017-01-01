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Mezarlıkta ceset bulundu



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı esnaflarından B.D.'nin cesedi mezarlıkta bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Belediye İş Merkezinde esnaflık yapan B.D.'nin cesedi Küpkıran Köyü mezarlığında bulundu. Mezarlığa başka bir defin için gelen vatandaşlar yerde cansız birinin yattığını fark ettiler. Yanı başında da bir av tüfeği görüldü. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken B.D'nin kendi canına kıydığı olasılığı üzerinde duruluyor.

(AG-AA-Y)



06.04.2017 09:06:23 TSI

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