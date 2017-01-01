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Başkan Genç: "Hantal devlet yapısından kurtulacağız"



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TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, mahalle mahalle gezerek, yeni anayasanın getireceği yenilikleri anlatıyor.

Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler, Yeşiltepe, Gazipaşa, Cumhuriyet, Çömlekçi mahalleleri ile meydan esnafını ziyaret eden Başkan Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon mitingine çok yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a karşı özel bir ilgisi ve sevgisi olduğunu belirten Genç, "Referandumda ne kadar güçlü bir evet çıkarsa şehrimize yapılacak projeler konusunda elimiz daha da güçlenir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasi ve ekonomik anlamda Türkiye'nin en önemli dönüşüm projesi olacağına dikkat çeken Başkan Genç, "Hem siyasete, hem de ekonomiye yöne verecek köklü bir değişiklikler olacak. Ne yazık ki sistemi tam olarak anlamayanlar, bunu idrak edemeyenler haksız karalamalarla yeni sistemi gölgelemeye çalışıyorlar. Muhalefet partileri maalesef temelsiz iddialarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yıpratmaya çalışılıyorlar. Türkiye'nin önüne gelen en önemli dönüşüm projesinin mahiyetini anlamıyorlar. Bizim de görevimiz tek tek vatandaşlarımıza bu sistemi ve getireceği kazanımları anlatmak olacaktır. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek yeni sistemi anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere yönelttiği sorulara, merak ettiği konulara açıklık getiriyoruz. AK Parti iktidara geldikten sonra Trabzon'un nasıl dönüştüğünü, nasıl geliştiğini hepimiz gördük. Şehrimiz belki de tarihinde hiç bu kadar hizmet ve proje almamıştı. Merkezden tutun da, köylere, yaylalara kadar hizmet götürdük. Şimdi istiyoruz ki başkanlık sistemiyle devletimize çöreklenmiş olan bu ağır, hantal yapıdan kurtulalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özü budur. Millet iradesi, hem hükümete, hem de devlete hakim olacak. Yürütmeyi de, yasamayı da, yargıyı da milletin seçtikleri seçecek. Cumhurbaşkanı bütün yaptıklarından sorumlu hale gelecek. Başbakanlık kalktığı için Cumhurbaşkanı-Başbakan çekişmeleri, siyasi krizler son bulacak" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



06.04.2017 13:07:11 TSI

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