YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit ailesinden ilanlı teşekkür

Şehit ailesinden ilanlı teşekkür



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Demirci ilçesinde 2004 yılından beri içme suyu bulunmayan şehit ailesini suya kavuşturmasının ardından Tüfenkçi ailesi, ilçelerinde çıkan bir yerel gazeteye ilan vererek hizmet için teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşadığı çileleri ortadan kaldırıyor. MASKİ ekipleri, Demirci'nin Beyazıt Mahallesinde ikamet eden Tüfenkçi ailesini suya kavuşturdu. 1980 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Er İhsan Tüfenkçi'nin ailesinin 13 yıllık içme suyu sıkıntısının giderilmesinin ardından şehit ailesinin sıkıntısına son verildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran ve Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz de şehit ailesini ziyaret edip, içme suyu bağlantısının yapılması ile yakından ilgilenmişti.



Taşıma su çilesine son

İçme suyu bağlantısının yapılaşmasının ardından, büyük sevinç yaşayan acılı aile gazeteye ilan vererek sevinçlerini paylaştı. Tüfenkçi ailesi, başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a, Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran'a, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz'e ve Demirci Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Kazım Aysan'a teşekkür etti. Döşeme işlemi tamamlanan 400 metrelik içme suyu şebeke hattı sayesinde şehit ailesinin taşıma su çilesi sona erdirildi.

(SC-Y)



06.04.2017 14:10:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER