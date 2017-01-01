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Manisa Büyükşehir'den Salihli, Kırkağaç ve Soma'da yoğun çalışma



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde yaptığı çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde 12 mahalleyi birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çobanlar, Kınık, Güvendik, Soyalar, Hacet, Armutçuk, Dualar, Orta, Dere, Ardıçlıburun, Selimler, Çaltıcak mahallelerini birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolda asfaltlama için birinci kat temel çalışması yapıldı. Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve Kırkağaç Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Ethem Duman da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Koordinatör Ali Rıza Duman, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde güvenli ve kaliteli ulaşım için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Kırkağaç ilçemizdeki çalışmalar da büyük bir hızla devam ediyor. Amacımız, Manisa'nın her noktasında kaliteli hizmeti vatandaşımıza sunmaktır" diye konuştu.

Salihli'de gölet temizliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesinde Kemer ve Kurttutan Mahallelerinde bulunan 3 adet hayvan içme suyu göletini temizlendi. Çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Kemer Mahallesinde 2, Kurttutan Mahallesinde de 1 adet hayvan içme suyu göletinin temizlendiğini söyledi. Gençoğlu, üretimin artması ve üreticilerin yüzünün gülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Değirmen Sokak'ta 6 bin metrekarelik çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Değirmen Sokak'ta 6 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Soma genelinde birçok çalışma yapıyoruz. İlçenin çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca Bölgesel Isıtma Sistemi'nin tamamlandığı sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleşiyoruz. Bu kapsamda da Değirmen Sokak'ta 6 bin metrekarelik taş döşedik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(ÖND-Y)



06.04.2017 14:27:18 TSI

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