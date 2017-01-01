06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Manisa Büyükşehir'den Salihli, Kırkağaç ve Soma'da yoğun çalışma

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:19
Manisa Büyükşehir'den Salihli, Kırkağaç ve Soma'da yoğun çalışma
Manisa Büyükşehir'den Salihli, Kırkağaç ve Soma'da yoğun çalışma

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde yaptığı çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç ilçesinde 12 mahalleyi birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çobanlar, Kınık, Güvendik, Soyalar, Hacet, Armutçuk, Dualar, Orta, Dere, Ardıçlıburun, Selimler, Çaltıcak mahallelerini birbirine bağlayan 33 kilometrelik yolda asfaltlama için birinci kat temel çalışması yapıldı. Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman ve Kırkağaç Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Ethem Duman da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Koordinatör Ali Rıza Duman, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde güvenli ve kaliteli ulaşım için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Kırkağaç ilçemizdeki çalışmalar da büyük bir hızla devam ediyor. Amacımız, Manisa'nın her noktasında kaliteli hizmeti vatandaşımıza sunmaktır" diye konuştu.
Salihli'de gölet temizliği
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göletlerinde temizlik çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesinde Kemer ve Kurttutan Mahallelerinde bulunan 3 adet hayvan içme suyu göletini temizlendi. Çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, Kemer Mahallesinde 2, Kurttutan Mahallesinde de 1 adet hayvan içme suyu göletinin temizlendiğini söyledi. Gençoğlu, üretimin artması ve üreticilerin yüzünün gülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.
Değirmen Sokak'ta 6 bin metrekarelik çalışma
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Değirmen Sokak'ta 6 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması yaptı. Yapılan çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde Soma genelinde birçok çalışma yapıyoruz. İlçenin çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca Bölgesel Isıtma Sistemi'nin tamamlandığı sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleşiyoruz. Bu kapsamda da Değirmen Sokak'ta 6 bin metrekarelik taş döşedik. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(ÖND-Y)

06.04.2017 14:27:18 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

&quot;Fenerbahçe'de hatayı çabuk cezalandırabilecek oyuncular var&quot;
YEREL

"FENERBAHÇE'DE HATAYI ÇABUK CEZALANDIRABİLECEK OYUNCULAR VAR"
Başkan Şirin mutluluğa ortak oldu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN MUTLULUĞA ORTAK OLDU
Motocross Klübü sporcuları kendilerine ait alan istiyor
YEREL

MOTOCROSS KLÜBÜ SPORCULARI KENDİLERİNE AİT ALAN İSTİYOR
Judocu Kadir Bingöl, milli forma giyecek
YEREL

JUDOCU KADİR BİNGÖL, MİLLİ FORMA GİYECEK
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:
YEREL

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI GENEL BAŞKANI ECERTAŞ:
Başkan Mersinli referandumdan emin
YEREL

BAŞKAN MERSİNLİ REFERANDUMDAN EMİN
Yunusemre'den bir hizmet daha
YEREL

YUNUSEMRE'DEN BİR HİZMET DAHA
Obeziteyle mücadelede önemli adım
YEREL

OBEZİTEYLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIM
Mezarlık bakımları için yeni traktörler alındı
YEREL

MEZARLIK BAKIMLARI İÇİN YENİ TRAKTÖRLER ALINDI
Başkan Çerçi güreşseverleri festivale davet etti
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ GÜREŞSEVERLERİ FESTİVALE DAVET ETTİ
Ensivri Manisa'yı Avrupa'da temsil etti
YEREL

ENSİVRİ MANİSA'YI AVRUPA'DA TEMSİL ETTİ
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Alaşehir'deki yatırımlar değerlendirildi
YEREL

ALAŞEHİR'DEKİ YATIRIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ
Büyükşehirden arıcılara büyük destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ARICILARA BÜYÜK DESTEK
Günde 14 bin ton atıksu arıtılacak
YEREL

GÜNDE 14 BİN TON ATIKSU ARITILACAK
Tarihi bina hem eğitim hem sanat merkezi olacak
YEREL

TARİHİ BİNA HEM EĞİTİM HEM SANAT MERKEZİ OLACAK
Şehzadeler'de kentsel dönüşüm 2018'de başlıyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM 2018'DE BAŞLIYOR
Şehit ailesinden ilanlı teşekkür
YEREL

ŞEHİT AİLESİNDEN İLANLI TEŞEKKÜR
Tarihi yapı büyükşehirle can buluyor
YEREL

TARİHİ YAPI BÜYÜKŞEHİRLE CAN BULUYOR
Kula'nın 10 mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak
YEREL

KULA'NIN 10 MAHALLESİ SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK
Öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bağışladı
YEREL

ÖĞRENCİLER KULLANMADIKLARI EŞYALARI BAĞIŞLADI
Elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
YEREL

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Ölen arkadaşları anısına video çektiler
YEREL

ÖLEN ARKADAŞLARI ANISINA VİDEO ÇEKTİLER
CHP Grup Başkanvekili Özel:
YEREL

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZEL:
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu