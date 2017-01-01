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Aydemir: 'İl ekonomisinin nabzı Evet'le atıyor'

- Aydemir: 1. OSB'de 'Evet Duruşu' hakim'



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 15 yılda gerçekleştirilen ekonomik reform ve hayata geçirilen yatırımların güçlü ve tek parti iktidarının eseri olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bu istikrarı kalıcı hale getireceğini, ekonomide güven ortamının hakim kalacağını değerlendirdi.

AYDEMİR 1. OSB'DEYDİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini içeren Anayasa Değişikliği paketi tanıtım ve izah etkinliği çerçevesinde Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 1. OSB'de yönetim, sanayici, işadamları ve OSB çalışanlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 'Ürettikleriyle, ülkemize değer katan 1. Organize Sanayii çalışanları geleceğe çok daha umutla bakıyorlar. Minnettarız. Onların Güçlü Türkiye için evet kararlılıkları, ülkemizin 15 yılda kazandığı istikrar ve güven ortamının devamı olacaktır.' yorumunu yaptı.

AYDEMİR 1. OSB ÇALIŞANLARIYLA İSTİŞAREDE BULUNDU

Sahada anayasa Değişikliği paketi ve kapsadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi paylaşım etkinliklerini devam ettiren Milletvekili Aydemir, 1. OSB çalışanlarıyla bir araya gelerek, onların görüş ve öngörülerini dinledi, sistem değişikliğiyle ilgili beklentilerini paylaştı. Emek-Yoğun yatırımlarla şekillenen 1. OSB'de topyekun bir 'evet duruşu' gördüklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurum ekonomisinin nabzı 'Evet'le atıyor' tanımlamasında bulundu.

(ERZ-AT-Y)



06.04.2017 14:32:47 TSI

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