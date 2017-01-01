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Sanat gecesinin geliriyle bir çift mutluluk

- TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, kırsal mahallelerdeki öğrencilere ayakkabı hediye etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, sanat etkinliği için dağıttıkları davetiyelerin geliriyle, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere ayakkabı yardımında bulundu.

Bu yıl eğitim ve öğretime açılan TED Şanlıurfa Koleji, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdiği çalışmalarla da dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde bir sanat gecesi düzenlemeyi planlayan ve bu etkinliğin hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren öğrenciler, davetiyelerin geliri ile kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarını sevindirdi.

Bir Çift Mutluluk Projesi kapsamında bugün gerçekleştirilen ayakkabı dağıtımına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı, Okul Müdürü Arif Kemal Şamat ve öğrenciler katıldı. Hediyelerini alıp, orada giyen öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Çok anlamlı bir yardım

Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, son dönemde hız kazanan sosyal sorumluluk projelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerinin sanat etkinliğinden elde ettikleri geliri kırsal mahallelerdeki düşük gelirli ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı olarak dağıtmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Ekinci, "Bundan dolayı ben TED Şanlıurfa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çakmaklı, Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı'ya ve Okul Müdürümüz Arif Kemal'e çok teşekkür ediyorum. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesini diliyorum" dedi.

İmkanı olanların, imkansızlık içerisinde olanlara yardım etmek gibi bir görevi bulunduğunun altını çizen Ekinci, "Toplum olarak zaten bu konuda bir dayanışma içerisindeyiz. Bugün de bunun başka güzel bir örneğini sergiledik" diye konuştu.

Öğrencilerimizi kutluyorum

TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun Çakmaklı ise, TED'in eğitim anlayışında öğrencilerin, çevresindeki sorunlara karşı duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip, empati kuran bireyler olarak yetiştiklerine dikkat çekerek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz ayakkabı dağıtımı da bu duyarlılığın bir sonucu. Bu anlamlı yardım organizasyonunda emeği olan tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi.

Amacımız, çocuklara sorumluluk bilincini aşılamak

Okul Müdürü Arif Kemal Şamat da, projenin 4 okulu kapsadığını ifade ederek, "Çocuklarımızın sanat etkinliği çerçevesinde yapacakları bir gece için dağıttığımız davetiyelerin geliriyle öğrencilere ayakkabı yardımı yapıyoruz. Bu proje, çocuklarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle yetişebilmeleri adına atmış olduğumuz önemli bir adım. Çok da keyifle yaptığımız bir çalışma oldu. Dün Siverek'te 2 okulumuza Bir Çift Mutluluk Derneği aracılığıyla ayakkabı dağıtımı yaptık. Bugün Eyyübiye'deyiz. Yine bu ayın sonunda bir okulumuza daha ayakkabı yardımı yapacağız. Burada aslında yapmak istediğimiz dayanışma ve yardımseverlik bilincini çocuklarımıza aşılamak ve bundan sonra bu kültürle yetişmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı.

(Şİ-AOA-Y)



06.04.2017 14:36:37 TSI

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