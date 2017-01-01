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HESTOUREX'de Döşemealtı standına büyük ilgi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı'nda (HESTOUREX), Döşemealtı Halısı ile Döşemealtı güreşleri büyük ilgiyi gördü.

HESTOUREX, Antalya Expo Center'da görkemli bir törenle açıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Dışişleri Bakanlığı çatısı altında Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen HESTOUREX 150 ülkeden 4 bin yabancı satın alma heyetinin katılımıyla kapılarını açtı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Belediye Başkanları, Turizm, Sağlık ve Spor dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 10 milyar liralık anlaşma sağlanmasının beklendiğini açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu, Döşemealtı standında

Açılışın ardından Döşemealtı Belediyesi stadını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada bulunan yabancı ziyaretçilerle İngilizce konuşarak sohbet etti. Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar, Bakan Çavuşoğlu'na meşhur el dokuması Döşemealtı halısı hediye etti. HESTOUREX'de Döşemealtı Halısına Rusya, Ukrayna, Vietnam, Çin, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan gibi bir çok ülkeden gelen ziyaretçi ilgi gösterdi. Ziyaretçiler, halı tezgahında hatıra fotoğrafı çektirdi. Uzakdoğulu ziyaretçiler özellikle dev ekrana yansıtılan Döşemealtı güreşlerini mercek altına alıp görevlilerden bilgi istediler.



Ziyaretçileri Başkan Vekili Ali Acır karşıladı

Döşemealtı Belediyesi Başkan Vekili Ali Acır, ziyaretçilerle tek tek ilgilenirken, standa ilgilinin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Acır, "Antalya'nın en büyük merkez ilçesi olan Döşemealtı tarihi, kültürel ve doğal yaşam alanlarıyla kentin yıldızı. "Antalya'nın en büyük merkez ilçesi olan Döşemealtı tarihi, kültürel ve doğal yaşam alanlarıyla kentin yıldızı. Yine tarihi asırlar öncesine dayanan Döşemealtı halısı da fuarın en ilgi çeken bölümü. Tüm katılımcılara Döşemealtı halkı adına teşekkür ederim" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



06.04.2017 15:17:49 TSI

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