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Alternatif yolda ikinci viyadüğün temeli atıldı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kirazlıyalı-Derince Çenesuyu arasında yapılacak olan ikinci viyadüğün temeli atıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Derince Çenesuyu ile Körfez Kirazlıyalı arasında yapılacak viyadüğün temel atıldı. Derince'de düzenlenen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Ali Yeşildal ve Mustafa Altay, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Başkan Danışmanı Ömer Polat ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İbrahim Karaosmanoğlu, "TEM bağlantı yolu projesiyle entegre ettik, temel atması bugüne nasip oldu. İnşallah en kısa sürede bitirip, hizmete açacağız. Yol medeniyettir. İnsan vücudundaki damarlar ne ise; şehir hayatında da yol odur. Yol şehrin damarları gibidir. İnsanın damarı nasıl tıkandığında kriz meydana gelir, yollar tıkandığında da hayat durur. Nüfusun hızla çoğaldığı şehirlerde yol bir hayat kaynağıdır. Bu viyadüğü tamamladığımız zaman Körfez ilçemizin öbür ucundan İzmit ilçemize kadar 20 metrelik D-100'e alternatif bir yolu bitirmiş olacağız dedi.

Alternatif güzergahlardan ikincisi olarak planlanan viyadük, 20 metre genişlik ve 134 metre uzunluğunda olacak, 1000 metre uzunluğunda ise yol yapılacak. Proje kapsamında 2 bin ton asfalt, tretuvar ve aydınlatma işleri gerçekleştirilecek.

(İG-RFK-Y)



06.04.2017 15:25:37 TSI

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