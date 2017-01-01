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Öz; "Vesayetçilerin son nefesleri"



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ERZURUM (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanında 16 Nisan tarihinde yapılacak olan halk oylaması öncesinde çalışmalarını sürdüren Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Teşkilatı bu kez rotayı güney ilçelerine çevirdi. 'Kararımız net oyumuz evet' sloganıyla coğrafi bakımdan Türkiye'nin en büyük dördüncü ili olan Erzurum'da dağ bayır gezen Ak Partililer gittikleri yerlerde ilgiyle karşılanıyorlar. Dün ilk olarak Tekman ilçesine giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve il yönetim kurulu üyelerini ilk durakları Tekman'da kayyum belediye Başkanı ve ilçe başkanı Taner Özer karşıladılar. Tekman meydanında bin kişiyi aşkın vatandaş mitinge iştirak etti. Miting öncesinde kaymakam Taner Karahan'ı ziyaret eden miting heyeti daha sonra miting konuşmalarının ardından esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiler.

ÖZ; SON VURUŞ VAKTİ GELMİŞTİR

Bakan Akdağ'ın da konuşma yaptığı miting otobüsünde ilk olarak İl başkanı Mehmet Emin Öz, konuştu. İl Başkanı Öz'ün özellikle terör olayları ile ilgili açıklaması dikkat çekti. Kararlılıkla yürütülen mücadeleler sayesinde terör olaylarının sıfır noktasına çekildiğini söyleyen Öz, 16 nisan sonrasında istikrarın ve çok başlılığın kalkmasıyla bu mücadelenin artarak devam edeceğini ve terörün yok edileceğini söyledi. Vesayetçilere ve terör sevicilerine son vuruş vaktinin 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması olduğunu söyleyen AK Parti il Başkanı Öz, "Artık görüyoruz ki vesayetçiler için son günler yaklaşmıştır. Onlara artık Türkiye'yi sömürme Türkiye üzerinden rant devşirmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.

(ERZ-AT-Y)



06.04.2017 15:46:08 TSI

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