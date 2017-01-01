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Bakan Akdağ ve Başkan Sekmen'den Tekman'a referandum çıkarması



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ERZURUM (İHA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte ilçelere adeta çıkarma yapıyor. Bakan Akdağ ve Başkan Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte Tekman'da düzenlenen mitinge katıldı. Bakan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, "Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm seçimlerde halkımız bizim hizmet aşkımızı her defasında yenilememize büyük katkılar sundu. 16 Nisan'da önümüze 13'ncü sandık gelecek. İnanıyorum ki, yine geçmişte olduğu gibi Erzurum halkı, Türk Milleti büyük bir destekle ülkenin önünü açacaktır. Milletimizin demokratik feraseti ve basireti, ortalama bir Avrupalı'nın, ortalama bir Amerikalı'nın politik hassasiyetinden çok yüksektir" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, referandumun önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, "Müslüman dertsiz olmaz. İlçemizin, memleketimizin, ülkemizin, alem-i İslam'ın derdini dert edinmemiz lazım. İşte bu yüzden 16 Nisan'da hayata geçecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte inşallah daha güçlü bir Türkiye'ye kavuşacağız. Vesayetlerden, cuntacı zihniyetlerden, Batı'nın tasallutundan, terörden tamamiyle kurtulacağız. Her alanda daha güçlü ve daha hızlı bir şekilde büyüyen lider bir ülke olacağız. İşte bu nedenledir ki 16 Nisan, aziz milletimizin kader oylamasıdır. Türkiye'nin bekasıdır. Referandum, bizim milli vatan davamızdır" diye konuştu. Başkan Sekmen, miting sonrası Tekmanlı muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, Yeni Hükümet Sistemi'nin faydalarını anlattı.

(ERZ-AT-Y)



06.04.2017 15:50:17 TSI

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