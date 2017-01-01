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Ulusal Menderes Yolu yürüyüşüne yoğun ilgi

07 Nisan 2017 Cuma, 16:21
Ulusal Menderes Yolu yürüyüşüne yoğun ilgi
Ulusal Menderes Yolu yürüyüşüne yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Çal ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Ulusal Menderes Yolu Yürüyüşü başladı.
Bu yıl ilki düzenlenen ve yaklaşık 400 dağcının katıldığı Ulusal Menderes Yolu Yürüyüş başladı. Çal ilçesinden başlayarak Pazar günü Güney Şelalesinde bitecek olan yürüyüşe dağcılar yoğun ilgi gösterdi. Bölgenin doğa sporlarına uygunluğunu ekolojik turizm için büyük potansiyele sahip olduğu konusunda farkındalık oluşturmak ve gençleri dağcılık sporuna teşvik etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe dağcılar akşam kamp kurdu. 3 günde Büyük Menderes, Adıgüzeller Barajını, tarihi ve kültürel yerler, orman ve kayalık bölgelerden oluşan 75 kilometrelik parkuru yürüyecek olan maceracıların ilk kamp yeri Çal ilçesinin Bahadınlar Mahallesi oldu. 400'den fazla dağcı burada kamp kurarak akşam yemeği sırasında uzun kuyruk oluşturdu.
Yürüyüşe katılanlar bu akşam ilk kamp yerine 25 kilometre uzaklıkta olan Kabalar mahallesinin yakınlarında Saz deresi mevkiye çadır kuracaklar. Cumartesi günü Gözler mevkisine kamp kuracak dağılcılar, Pazar günü sabah saatlerinde Güney Şelalesine ulaşacak ve yürüyüşü sona erdirecek. Yürüyüşe katılan dağcılara Güney Şelalesi'de sertifikaları verilecek.
Bölgenin dağcılık turizmi açısından verimli bir yer olduğunu belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Dağcıların yemek ve su ihtiyaçlarını karşıladık. Kurdukları çadırlar Yörük ortamını aratmadı. Bu yürüyüşe katılıp, bölgemizin tanıtımına katkı koyan tüm maceracı dağcılara teşekkür ederim. Ulusal Menderes Yolu Yürüyüşü, geleneksel hale gelmelidir" diye konuştu.
(MT-Y)

07.04.2017 16:29:08 TSI
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