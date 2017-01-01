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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da üniversite öğrencileri, kanser hastalarını ziyaret etti

07 Nisan 2017 Cuma, 16:26
Elazığ'da üniversite öğrencileri, kanser hastalarını ziyaret etti
Elazığ'da üniversite öğrencileri, kanser hastalarını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da üniversite öğrencileri, kanser hastalarını ziyaret ederek, karanfil verdi.
Elazığ Gençlik Merkezi üyesi üniversite öğrencileri, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle Medical Park Elazığ Hastanesi Onkoloji bölümünde kanser ile mücadele eden hastaları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gençler, hastaların kanser ile mücadelede morallerini yüksek tutmaları için onlarla sohbet ederek karanfil hediye etti.
Sağlıkla ilgili gün ve haftaları önemsediklerini belirten Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, "Kanser haftasında da hastanemiz içerisinde bir stant kurduk. Onkoloji sorumlusu hemşirelerimiz standa gelen hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirmelerde bulundu. Düzenli kontrollerle kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ve kansere erken teşhisin önemini anlattık" dedi.
Kanserin insan sağlığını ciddi etkileyen bir hastalık olduğunu dile getiren Erten, "Tedavi sırasında tıbbi yaklaşımın yanı sıra moral ve motivasyon da büyük önem taşımaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Elazığ Gençlik Merkezi üyeleri de kanser haftası münasebetiyle Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi birimlerimizde tedavi alan hastalarımızı ziyaret etti" diye kaydetti.
Elazığ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Ferhat Çiçek ise, "Kanser hastalarına moral vermek amacıyla onları ziyaret ettik. Temennimiz ülkemizdeki hastalarımızın şifa bulması ve kanser riskinin daha minimuma indirilmesidir" şeklinde konuştu.
(YÖ-HİV-Y)

07.04.2017 16:32:55 TSI
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