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İslahiye'de İdlib'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı



(Fotoğraflı)



Bekir Şentürk

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, İdlib'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İslahiye'de 9 STK temsilcisinden ve üyelerinden oluşan bir grup, Suriye'de Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden Suriyeliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Müftülük Site Camisinde kılınan Cuma namazının ardından Demokrasi Meydanında toplanan STK temsilcileriyle üyeleri ve vatandaşlar saldırıya tepki gösterdi. Gıyabi cenaze namazını İslahiye Müftüsü Ramazan Dolu kıldırdı.

STK'lar adına konuşan Etem Akdoğan, 6 Yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamların katlanarak devam ettiğini belirti. Akdoğan, karanlık batı ruhunun icadı olan kimyasal silahlarla İdlip'te hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileriyle hesaplaşacakları günün geleceğini söyledi. Tekbirlerle basın açıklamasının bölündüğü protestoda vatandaşlar ellerinde taşıdıkları dövizlerle de mazlum Suriye halkının yanında olduklarını belirttiler.

Yedi kişilik ailesiyle Suriye'nin Lazkiye kentinden 6 yıl önce Türkiye'ye gelen ve İslahiye'deki çadır kentte barınan Ahmed Şahin, Suriyede yaşanan katliamda kapılarını açan Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.

Amerika'nın Suriye üzerindeki son tutumu olumlu olarak değerlendirdiklerini ve bu süreçteki tutumuyla Amerika'nın yüzünü aydınlatmasının gerektiğini söyleyen Şahin, Trump, Suriye'de katliam yapan kişilere artık son demesini beklediklerini söyledi.

Açıklamaların ardından grup, olaysız biçimde dağıldı.

(BŞ-AOA-Y)



07.04.2017 16:42:41 TSI

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