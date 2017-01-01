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CK Çamlıbel Elektrik'ten rahatlatan hizmet



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TOKAT (İHA) - CK Çamlıbel Elektrik, müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için 5 yeni tahsilat ofisi açtı.

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. artan müşteri yoğunluğuna yönelik daha iyi hizmet verebilmek ve hizmet kalitesini artırmak için 'N Kolay' ile işbirliği yaparak Tokat merkezde 2, Erbaa, Turhal ve Zile'de 1 adet olmak üzere 5 yeni müşteri işlem merkezini hizmete açtı.

CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, görevli tedarik şirketi olarak faaliyet gösterdikleri Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde aktif 800 bin müşteriye hizmet verdiklerini belirterek, şirket olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarını söyledi. Tekin; banka şubeleri, PTT şubeleri ve 46 adet CK Çamlıbel Elektrik müşteri hizmet noktasına ek olarak 5 yeni N Kolay Müşteri İşlem Merkezi'ni Tokat'ta açtıklarını belirtti.

Sivas ve Yozgat'ta da müşteri memnuniyetini artırıcı çalışmalarının sürdüğünü ve çok kısa bir süre içinde Sivas ve Yozgat'ta da yeni müşteri işlem merkezlerini devreye alacaklarını ifade eden Tekin, istihdam seferberliğine üç ilde 15 yeni müşteri işlem merkezi ve 30 personel ile katkı sağlayacaklarını söyledi.

CK Çamlıbel Elektrik Tokat İl Müdürü Aykut Ayan ise müşterilerinin daha kaliteli ve hızlı hizmet almasını sağlamak için N Kolay ile yaptıkları işbirliği sayesinde lisanssız ödeme noktalarının neden olduğu mağduriyetin önüne geçileceğini ifade etti. Müşteri İşlem Merkezleri aracılığıyla müşterilerin ek ücret ödemeden fatura ödeyebileceklerini dile getiren Ayan, şu anda sadece tahsilat yapılabilen Müşteri İşlem Merkezleri'nde hizmet çeşidinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yıllık tüketimi 2 bin 400 kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan abonelerin serbest tüketici olduğunu ve indirimlerden yararlanabilme hakkı kazandığını da hatırlatan Ayan,"Aylık ortalama 82 liranın üzerinde fatura ödeyen müşterilerimizi indirimli elektrik kampanyalardan yararlanmaları için Müşteri İşlem Merkezlerimize bekliyoruz. Müşterilerimiz sadece bir imza ile yılda bir faturalarını bedavaya getirebilecekler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Turhal Müşteri İşlem Merkezi açılışına katılan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, yetkililerden işlem merkezi ile ilgili bilgi alarak, elektrik faturası ödemelerinde merkezin Turhal halkını rahatlatacağını belirtti.

(UY-Y-)



07.04.2017 16:50:41 TSI

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