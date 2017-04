YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Trabzon Milletvekilleri referandum çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Trabzon Milletvekilleri referandum çalışmalarını sürdürdü



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, referandum çalışmalarını sürdürdü.

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, 16 Nisan'daki referandum öncesi Ortahisar İlçesinde hemşehrilerine anayasa değişikliğini anlattı. Gülbaharhatun Mahallesinde bir çay ocağında vatandaşların sorularını yanıtlayan Milletvekili Günnar, daha sonra Gülbaharhatun ve Hızırbey Mahallerindeki esnaf ve vatandaşları tek tek ziyaret ederek, 16 Nisan'daki referandumun öneminden bahsetti.

Trabzonluların, AK Parti'ye her zaman destek verdiğini ifade eden Günnar, "Trabzonlu Aziz Hemşehrilerimiz her zaman işini bilmiştir. Allah razı olsun her zaman da milletin partisi olan AK Parti'ye sahip çıkmışlardır. 18 maddelik Anayasa değişikliğini biz Milletvekillerine vermiş olduğunuz vekalete isdinaden sizler için mecliste onayladık, oy çokluğu ile kabul ettik ve şimdi sizlerin huzuruna getirdik. Kaderimizi değiştirecek olan oylama da 16 Nisan'da yapılacak. İnşallah milletimiz bizim TBMM'de oy çokluğu ile kabul ettiğimiz bu anayasa değişikliğini 16 Nisan'da evet diyerek onaylayıp hayat bulduracaktır. Halk oylamaları demokrasinin gereğidir. Bu 18 maddelik anayasa değişikliğinin temel felsefelerinden birincisi ülkede var olan mevcut sistemdeki iki başlılığı ortadan kaldırmaktır. Nasıl kaldırıyoruz? Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştiriyor, Başbakanlığı kaldırıyoruz, bütün yetkileri Cumhurbaşkanı'na devrediyoruz. Amacımız, ülkeyi daha iyi yönetebilir hale getirmektir" dedi.



Milletvekilli Cora, referandum çalışmalarını Arsin ilçesinde sürdürdü

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, yeni anayasa ile birlikte Türkiye'ye özgü çok önemli bir hükümet modeli değişikliği gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni sistem modelinin bu ülke için gerekliliğinin Cumhuriyet tarihinde defalarca gündeme getirildiği fakat şimdiye kadar gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Referandum çalışmaları kapsamında Arsin ilçesindeki mahalleleri gezen Milletvekili Cora, yeni anayasa ile ilgili bilgiler verdi. Beraberindeki partililerle birlikte esnafı ziyaret eden Milletvekili Cora, bir referandum sürecinde olduklarına dikkat çekerek, "Gerçekten Türkiye'ye özgü çok önemli bir hükümet modeli değişikliği gerçekleştiriyoruz. Buna neden ihtiyaç duyduk? Geçmişte Adnan Menderes bu sistemden bahsetmişti. Daha sonra Turgut Özal, yeni Cumhurbaşkanlığı modelini en çok savunanlardan birisiydi. Milli Nizam Partisi'nin seçim programında başkanlık sisteminin gerekliliğinden bahsedilir. Alparslan Türkeş '9 Işık' kitabında başkanlık sisteminin Türklerin örf ve adetlerine en uygun sistem olduğunu ayrıntılarıyla ifade etmiştir. Yine Süleyman Demirel son dönemlerinde başkanlık sisteminin önemli olduğunu ve hükümet krizlerinin son bulması adına hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



07.04.2017 17:10:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER