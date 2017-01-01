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CHP referandum çalışmalarını sürdürüyor

07 Nisan 2017 Cuma, 17:32
CHP referandum çalışmalarını sürdürüyor
CHP referandum çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat ile İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum için, Malatya'da ziyarette bulundular.
CHP il binasında gerçekleşirken toplantıya, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları'nın yanı sıra partililerde katıldı. Toplantıda ilk olarak konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Hayır oylarının her geçen gün arttığını söyleyerek, "Önümüzdeki hafta sonu yapılacak olan referandum için seferber olmuş durumdayız. Geleceğimiz için, yarınlarımız için ilk günden beri CHP olarak, "Hayır"ın bir parçası olduğumuzu ifade ediyoruz. Her geçen gün, hayır noktasında ciddi artışların olduğunu, "Hayır'ın çıkma ihtimalinin her geçen gün, çok daha güçlendiğini ve yapılan anket çalışmalarının da bunu gösterdiğini izliyoruz" dedi.
Aslen Malatyalı olan, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş savaşının o zor koşullarına rağmen Türkiye'de Kurtuluş savaşı sırasında öncelikle parlamentoyu çalıştırmıştır. Buradaki amaç, halkın görüş ve önerilerinin de alınmasıdır. 16 Nisan'da oylaması yapılacak olan, anayasa değişikliği ile bütün yetkilerin tek kişide toplanmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim. "Hayır" çıktığı zaman hiçbir şey değişmeyecek, herkes görevine devam edecek, ama Türkiye'de evet çıktığı zaman ne olacağı konusunda " evet'i savunanlar dahi hiçbir şey söyleyemiyor. Önemli olan bu evet yada "hayır" tercihini yaparken, insanları toplumu doğru bilgilendirmesidir, ama mevcut siyasal iktidar, tüm medyayı da kullanarak bir algı yaratmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Mahir Polat ise, "Bizler partimizin bütün kademesindeki insanlar, parti kimliklerimizi, rozetlerimizi bir kenara bırakıp bu işi memleket meselesi olarak gördük, Halkımızdan da yeterli tepkiyi alıyoruz. İnanıyorum ki, alanda bulunan arkadaşlarımız şu son 9 günde kararsız olan insanları, sandık başına gitmek istemeyen insanları sandığa taşırsa, Türkiye demokrasisi açısından bir kahramanlık öyküsü yazmış olur, biz bunu Türkiye'nin ikinci bir demokrasi savaşı olarak görüyoruz. Birincisi, yüce meclisimizi açarak Mustafa Kemal ve arkadaşları başardılar, ikincisini de bu coğrafyada yaşayan bu ülkede yaşayan tüm insanlar yazacak" diye konuştu.
(EA-AOA-Y)

07.04.2017 17:39:27 TSI
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