Başkan Türel: "Arabayı 2020 model yapmamız lazım"

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Ülkeyi 1980 model bir arabayla götürebildiğimiz kadar götürüyoruz ama modelini 2020 yapmamız lazım. Bunun için sandık başına gideceğiz. Mesele çocuklarımıza ve torunlarımıza daha iyi bir Türkiye bırakma meselesidir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Elmalı'da Özdemir, Gölova, Küçüksöğle, Büyüksöğle, Eski Hisar Mahalleleri ile sanayi esnafını ziyaret ederek, Elmalı'ya yapılan hizmetleri ve 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Büyükşehir Yasası ile Antalya'nın bir ucundan diğer ucuna hizmet verebilme imkanı bulduklarını belirten Başkan Türel, "Milletvekilliğim döneminde bu kanunu meclis kürsüsünde anlatmaya çalışırken beni kürsüden sille tokat indirmeye çalıştılar. Gayretlerimizle yasayı yürürlüğe soktuk. Bu hayırcılar o zaman da her şeye hayır diyordu. Bölünme, parçalanma yasasıdır, 30 eyalete bölecekler bizi diyorlardı. Şimdi de aynısını diyorlar. 3 senedir bu yasa sayesinde Elmalı'ya hizmet yapıyoruz. Bölündük, parçalandık mı? İl Özel İdaresi, Antalya'nın 539 köyüne 10 milyon lira yatırım yapabilirken, biz sadece bu köylerin yollarına 150 milyon lira harcamışız. 15 misli. Elmalı'ya ve Manavgat'a asfalt plenti kurduk. Hizmeti ayağa götürüyoruz" dedi.



Her hizmete karşı çıkıyorlar

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletin üzerindeki yükleri bir atalım, ayağımızdaki bağları bir çözelim hafif bir şekilde daha hızlı koşalım diye geçmişte yaşadığımız bütün sıkıntıları mazide bırakalım diye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini halkımıza soruyoruz. O gün hayır diyenler bugünde hayır diyor. Antalya'daki kavşaklara hayır dediler, Üçüncü köprüye, üçüncü havalimanına hayır dediler, denizin altından tünel yapıyoruz hayır diyorlar, Bereket versin nikâh masasında evet demeyi başarmışlar yoksa evde kalırlardı. Onu nasıl başarmışlarsa. Çok da yalan üretemiyorlar."



Ülkemiz hep fakirleşmiş

Bu sistemin neden getirildiğini anlatan Başkan Türel, "Koalisyon dönemlerinden ağzımız yanmış. Otel salonlarında bakanlık pazarlıkları ile yapılan hükümetlerde bu ülke hep fakirleşmiş. Tek başına iktidarlar dönemlerinde ise iki misli zenginleşmiş, kalkınmış. Şimdiki sistemde hiç koalisyon olmayacak ama uzlaşma olacak. Koalisyonun dışında en çok iki başlılıktan dertlenmişiz. Çatal kazık toprağa girmemiş. İki başlı sistemde hep kavga etmişler, biz de milletçe faturayı ödemişiz. Özal'ın Demirel'le, Demirel'in Tansu Çiller'le, Ecevit'in Ahmet Necdet Sezer'le olan kavgalarının faturasını hep millet ödemiş. Sezer, Ecevit'e Anayasa kitapçığı fırlattı, faizler bir gecede yüzde 7 bin 500'e yükseldi. En fakirleştiğimiz gündür o gün. Bu çift başlılıkta kavga kaçınılmaz olmuş. Şimdi bundan da vazgeçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yetkileri topluyoruz."



Diktatör bebekleri katleden Esad'ın ta kendisidir

Tek adamlık, diktatörlük yalanlarıyla halkın korkutulmak istendiğini belirten Türel, "Diktatör zorbadır. Diktatör, kimyasal silahlarla o küçücük bebekleri katleden Esad'ın ta kendisidir. Silah zoruyla gelir devletin başına oturur ve ölene kadar orda kalmak ister düşerse başına gelecekleri bilir. Ama biz de Cumhurbaşkanını halk seçiyor hem de yüzde 50'nin üstünde oyla. Dünyada hangi diktatörü halk seçiyor, size soruyorum. Hangi diktatör beni iki kez seçin daha fazla seçmeyin der. Hangi diktatör kolay yargılanabileceği ve soruşturulacağı bir sistem getirir?" dedi.



Krizleri mazide bırakıyoruz

Bugünkü sistemde Cumhurbaşkanlarının yargılanmadığını hatırlatan Başkan Türel, yeni sistemle birlikte her suçtan Cumhurbaşkanlarının daha kolay yargılanabileceğini vurgulayarak, "Hem de her suçtan yargılanabilecek. Cumhurbaşkanı kırmızı ışıkta geçti meclisin yüzde 66'sı yüce divanda yargılansın dedi bundan bile hesap verebilir. Şimdi bunu hangi diktatör ister? Yeni sistemle birlikte artık geçmişteki ülkemizin yaşadığı krizler, üstündeki yükler mazide kalıyor" diye konuştu.



Derdimiz güçlü Türkiye

2002'de Türkiye'de kişi başı düşen gelirin 3 bin dolar olduğunu ancak bugün 11 bin dolara ulaştığını belirten Türel, "Ama böyle bir sistemimiz olsaydı 22 bin dolar olurdu. Ne güçlüklerle size hizmet etmeye çalışıyoruz bir bilseniz. Bu engelleri ortadan kaldıralım ki daha çabuk hizmet sunalım. Derdimiz ülkemizin daha güçlü bir devlet olması, hedeflerine daha hızlı koşması" ifadesini kullandı.



Avrupa'daki de dağın başındaki de yırtınıyor

Avrupa Konseyi'nde yaşadıklarını Elmalılılarla paylaşan Başkan Türel, "Geçen hafta Avrupa'daydım, oradakiler hayır diye inliyorlar. Devlet televizyonlarında hayır, gazetelerine Türkçe hayır diye başlık atıyorlar. Dağın başındaki terörist hayır diye yırtınıyor. Almanya'sı Hollanda'sı Avrupası biz çok güçlü olalım diye mi hayır diyor. Benim milletime akıl vermeye kalkıyor, benim milletim sizden bin kere daha akıllı. Dağdaki terörist bu ülkeyi bölünmesin parçalanmasın diye mi hayır kampanyası yapıyor. Avrupa Konseyi'nde Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Belediyenin resmi aracıyla canlı bomba eylemi yaptırmış belediye başkanlarını neredeyse kahraman ilan edecekler. Belediyenin araçlarıyla çukur kazıp içeriye asker polis giremesin teröristin peşinden koşanları neredeyse kahraman ilan edecekler. Yazıklar olsun. Ben ne zaman konuşmaya başladım arkamdan birileri laf atıp duruyor. Yalan, yuh diyorlar, kahkahalar atıyorlar. Akılları sıra benim dikkatimi dağıtacaklar konuşamayayım diye. Bu kardeşiniz de Türkiye Büyük Millet Meclisi gördü öyle laf atmalarla pek yılmaz. Bu mevzularda bildiğimizi söyledik evvel Allah. Sonra oturdum yerime bir baktım kim bunlar diye arka sırama dibime girmişler. Bir taraftan da beni kaydediyorlar telefona. Meclis başkanı da ben konuşuyorken lütfen cep telefonlarınızla kayıt yapmayın diyor. O da İskandinav bir ülkenin başkanı. İşaret fişekleri boyunlarına dolamışlar. Gelmişler oraya yani ya terör örgütünün yandaşı ya sempatizanı ya da teröristin ta kendisi. Ha bizim ülkemizin bakanlarını oraya sokmayacağız diye yırtınıyorlar. Atlarıyla itleriyle bizim milletimizin üstüne saldıracak kadar alçak bir hale geliyorlar ama teröristler Avrupa Konseyi'nin Genel Kurulu'nun göbeğinde cirit atıyor, yazıklar olsun. Çıkıyorken bir tanesi yanıma geldi, dedi ki 'Bugün Avrupa Konseyi hayır dedi sizi çok üzdük, 16 Nisan'da da Türkiye hayır dediğinde sizi bir daha üzeceğiz" dedi. 'Biz sevineceğiz hayır çıktığında siz üzüleceksiniz' dedi. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Doğru bildiğimizi her yerde söyleriz. Bende döndüm dedim ki bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim, bu büyük millet, bu aziz millet Kurtuluş Savaşı Destanını, Çanakkale Destanını, 15 Temmuz Destanını yazdı. Bekleyin az kaldı 16 Nisan destanı geliyor. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim.".



Modeli değiştirelim

"Her hayır diyen kişiye terörist diyemeyiz" vurgusunu yapan Başkan Türel, "Ama hayır demek isteyen vatandaşlarımızın teröristlerin hayır çıktığında sevineceğini çok iyi anlaması lazım. Bizim hedeflerimiz büyük biz 2023'te dünyanın 10'nuncu büyük ülkesi Avrupa'nın da üçüncü büyük ülkesi olacağız. O yüzden hep birlikte tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet, kararımız evet diyoruz. O teröristler istediği kadar yırtınsınlar bu millet ne eylerse güzel eyler. Çünkü bu mesele siyasi mesele değil. Biz siyasi parti tercihi yapmayacağız. Hükümetin sistemini değiştirerek daha güçlü kalkınacağız.1980 model arabadan, 2020 model bir arabaya terfi edeceğiz. Hikaye bu. 1980 model bir arabayla götürdüğümüz kadar götürüyoruz ama modelini 2020 yapmamız lazım onun sandık başına gideceğiz. Bu mesele bir siyasi mesele değil bu mesele bir memleket meselesi. Çocuklarımızı daha iyi bir Türkiye, torunlarımıza daha iyi bir Türkiye bırakma meselesidir" dedi.

07.04.2017

