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Ahmet Tan esnafları bilgilendirdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde esnafları ziyaret eden AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, CHP'li Muharrem İnce'yi eleştirdi.

Tan, "Simavlı hemşerilerimin daha bilinçli olduğunu gördüm. Cumhuriyet mlMeydanında CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin yaptığı konuşmanın gerçeklerle yakından ve uzaktan hiçbir ilgisi olmadığını öğrendim. 15 Temmuz hain darbe girişimden itibaren dik duruşunu hiç bozmayan Simavlıları gönülden tebrik ediyorum. Bugün Simav'da ziyaret ettiğim esnaflarımızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini incelediklerini ve içinde bulunduğumuz sıkıntılı siyasi bataklıktan çıkmak istediklerine şahit oldum. Kütahya ve ilçelerimiz olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Tan, Simav'ın desteğine olan güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti. (MEİ-EFE)



07.04.2017 18:25:59 TSI

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