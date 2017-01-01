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Çiftçi'den Siverek için müjdeli haberler



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek'te devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şehir merkezinin farklı noktalarında sürdürülen çalışmaları denetleyen Başkan Çiftçi, "Siverek merkezini tamamıyla yeniliyoruz" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi, Siverek'te devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Temasları sırasında esnafı de ziyaret eden Başkan Çiftçi, 16 Nisan Halk Oylaması için öngörülen Anayasa Değişikliğini vatandaşlara anlattı.

İncelemeleri çerçevesinde ilçenin dört bir yanına giderek çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, "Meclis Başkan Vekilimiz Nihat Kılıç ile birlikte Siverek ilçemizde devam eden çalışmalarımızı yerinde gördük. Siverek'te güzel çalışmalar oluyor. İlçemizde altyapı çalışmalarımız tamamıyla bitti ve şimdi de içme suyu risale hattı döşeniyor. Bununla birlikte içme suyu arıtma tesisinin temeli atıldı, iki asli mezarlığımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından revize ediliyor. Ayrıca iki semt pazarımızın inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere ve yine gençlerimiz için iki adet spor sahası ile çok büyük bir kültür merkezinin temeli atılıyor. 10 bulvarımızın da asfalta bittikten sonra 25 bin metrekare bazalt ve mermerden oluşan kaldırım yapım işi gerçekleşecek. Kısacası Siverek merkezini tamamıyla yeniliyoruz. Siverek hizmetin en iyisine layık. Tüm bu çalışmalarda yüreğini ortaya koyan ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çiftçi, temaslarının ardından ilçe merkezinde yapımı tamamlanan 4 yeni parkın açılışına katıldı. Açılışta vatandaşlara seslenen Başkan Çiftçi, Siverek'te park ve mesire alanı tarzında yeşil alanların artmasının önemli olduğunu söyledi.

(CS-AOA-Y)



07.04.2017 18:27:20 TSI

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