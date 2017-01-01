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İdlib'teki kimyasal saldırı Gümüşhane'de kınandı

- Çok sayıda öğrencinin katıldığı yürüyüşte Trump, Putin, Netenyahu, Hamaney, Sisi ve Esed'in posterleri yakıldı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de Anadolu Öğrenci Birliği öncülüğünde STK'ların da desteğiyle Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silahlı saldırı düzenlenen yürüyüşle kınandı. Yürüyüş sonunda Trump, Putin, Netenyahu, Hamaney, Sisi ve Esed'in posterleri yakıldı, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Öğrenci Birliği Gümüşhane şubesi öncülüğünde Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Genç İHH, Genç Ensar, İhya ve İmar Gençlik Kulübü, Genç Dimağlar Kulübü, Peygamber Sevdalıları Platformu, Memur-Sen, Yeşilay, Kent Konseyi ve AGD'nin destek verdiği yürüyüş Çağrı Merkezinden başlayıp Cumhuriyet Caddesi üzerinden Belediye Binası önüne kadar devam etti.

Katılımcıların "Suriye özgürdür özgür kalacak" yazılı pankartlar taşıdığı yürüyüşte tekbir ve salavatlar getirildi, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Kahrolsun Amerika", "İslami hareket engellenemez", "Suriye özgürdür özgür kalacak, "Hamaney ümmete hesap verecek", "Kanımız aksa da zafer İslam'ın", "Katil Rusya, Ortadoğu'dan defol", "Katil Esed, işbirlikçi İran", "Katil İran hesap verecek", "Katil Putin, Suriye'den defol" ve "Kafirin korkusu Muhammed'in ordusu" sloganları atıldı.

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gençlerin katıldığı yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Anadolu Öğrenci Birliği Gümüşhane İl Başkanı Mehdi Coşkun, "Zulüm bizi yıldıramayacak" diyerek başladığı konuşmasında zulme karşı sessiz kalmamak için toplandıklarını söyledi.



"Küfür tek millettir"

Suriye'de 6 yıldır devam eden insanlık dışı, haince, adice yapılan katliamlara her geçen gün bir tanesinin daha eklendiğini kaydeden Coşkun, "Kendi meşruluğunu kaybetmiş karanlık batının icadı kimyasal silahlar İdlib' te çocukların, kadınların, masum sivillerin üstüne atılarak yüzünü göstermiştir. Çoğu çocuk olmak üzere en az 86 kardeşimiz hayatını kaybetti. Siz zannediyor musunuz ki Allah yaptıklarından habersizdir? Ancak Allah, onların cezalarını gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler. Dünya da katliamları Esed yapar, Rusya yapar, Çin yapar, Amerika yapar. İsrail yapar, İran yapar. Küfür tek millettir" dedi.

Suriye iç savaşının kilit noktasının İran olduğunu iddia eden Coşkun, "Eğer İran Rusya'yla iş birliği içine girip de zalim Esed'e destek vermeseydi bu savaş hiç 6 yıldır sürer miydi? Bunca insan katledilip, yurtlarından edilip, şehirleri de talan edilir miydi? Suriye'nin Irak gibi olmasını istemiyoruz. Lakin katile destek vererek 2. Irak'a çevirdiniz Suriye'yi" diye konuştu.



"Gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek"

İdlib'de insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçilerine seslenen Coşkun, "Bilin ki: Vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız. Anadolu Öğrenci Birliği olarak yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.



Liderlerin posterleri yakıldı

Coşkun'un konuşmasının ardından ellerine aldıkları ABD Başkanı Trump, Rusya Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Hamaney, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suriye Cumhurbaşkanı Esed'in posterlerini tekbirler eşliğinde yakarak, yere attı.

Grup, İdlib'ta hayatını kaybedenler için kılınan gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

(RE-ÖS-Y)



07.04.2017 19:00:12 TSI

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