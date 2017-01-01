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"Hediyeniz Vezirköprü'den" projesi masaya yatırıldı



(Fotoğraflı)



Adnan Aci

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Samsun Valiliğinin katkılarıyla hazırlanan "Hediyeniz Vezirköprü'den" projesinin hayata geçirilmesi için toplantı yapıldı.

Çeltek'te düzenlenen proje toplantısı Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Halk Eğitim Müdürü Eyüp Kumaş, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Şakir Demirkan, Samsun Valiliğinden Yerel Eşitlik Sorumlusu Hicran Karadoğan Kınık, Büyükşehir Belediyesinden Gülsüm Ayan, Yılmaz Kurt, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü'nden Selda Oğuz, İŞKUR'dan Ayşegül Şirin Uygun, Çiğdem Çakırbeyhan, Türkmen Mahallesi Muhtarı Mustafa Kabuklu katıldı. Yapılan toplantıda proje aşamaları konuşularak bundan sonra yapılacak çalışmaların görüşüldüğü bildirildi.



Mahalle halkına iş istihdamı

Kırsal kesimdeki kadınların istihdam edilmesini amaçlayan projenin ilk basamağı olan kursun Vezirköprü Halk Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde açıldığı, Vezirköprü Kaymakamlığı tarafından kilim tezgahları kurularak kursun 18 kadın kursiyerin katılımıyla faaliyete geçtiği belirtildi. Kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 30 TL harçlık verileceği ve sağlık sigortalarının yatırılacağı, kursun açıldığı binanın Vezirköprü Belediyesi tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edildiği kaydedildi.

Projenin ikinci basamağı olan satış reyonları için çalışmalar devam ettiği belirtilerek, proje kapsamında Türkmen Mahallesi'nde açılan kurs yerinin güzelleştirilmesi, satış reyonlarının eklenmesi planlandığı açıklandı. Ayrıca kurs yerinin yanında kır kahvesi yapılması düşünüldüğü, bu sayede kanyon yolunda bulunan Türkmen Mahallesi'nde nezih bir dinlenme mekanına dönüştürülmesinin planlandığı, proje sonunda mahalledeki kadınlar öncelikli olmak üzere tüm mahalle halkına iş istihdamı sağlanmış olacağı vurgulandı.

(ACİ-SLH-Y)



08.04.2017 09:07:37 TSI

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