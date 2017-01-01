Engelsiz Yaşam İçin Özel öğrenciler fidan dikti
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, öğrencilere yeşili sevdirmek ve ormanı korumayı benimsetmek amacıyla yürütülen ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.
Ekrem Çetin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinin özel öğrencileri "Engelsiz Yaşama Doğru Bir Adım" düşüncesinden hareket ile Resulosman Mesire Alanında fidan dikimi gerçekleştirdi. Programın sonunda konuşan Kilis Orman İşletme Şefi Cafer Örs, öğrenciler kendi diktikleri ağaçların altında daha sonra pikniklerini yapabilsinler amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Mesire alanını özellikle seçtiklerini belirterek, "Ayrıca özel öğrencilere yeşil bilincini aşılamak amacıyla fidan dikimi konusunda gösterdikleri ilgi ve alakadan ötürü de okul yönetimine teşekkür ediyorum. Özel öğrencilerin fidan dikerken mutlulukları ve hevesleri bizleri gerçekten çok mutlu etti" dedi.
(MAD-SD-Y)
08.04.2017 09:33:06 TSI
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