Kaymakam Avcı İmam Hatip Lisesinin inşaatında incelemelerde bulundu
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli İlçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, inşaatı devam eden İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulundu
Kaymakam Avcı. Pınar Mahallesinde yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi ve Kapalı Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu. Avcı, yapımı devam eden İmam Hatip Lisesi inşaat alanında yaptığı açıklamada, "Eğitim bizim en önemli gündem maddelerimizden, inşaat halindeki İmam Hatip Lisesinin ve Kapalı Spor Salonunun aktif hale gelmesi ile Musabeyli' de eğitiminin kalitesi yükselecektir. Gençlerimiz ve evlatlarımız daha iyi bir eğitim alacaklardır. Musabeyli'ye yakışır eğitim yuvaları ve spor salonlarının olması için, devlet olarak bizlerde bu yatırımların biran önce sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını istiyoruz" dedi. İncelemelerin ardından yetkililerden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Avcı, işlerin biran önce hızlandırılıp çalışmaların tamamlanması konusunda direktif vererek, inşaatların 2017-2018 eğitim- öğretim yılına hazır olması için Kaymakamlık olarak her türlü desteğin verileceğini, gerekli temasların sürdürüleceğini belirtti.
Yapılan incelemeye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat da katıldı.
(MAD-SD-Y)
08.04.2017 09:42:30 TSI
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