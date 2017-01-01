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Cide'de aracın çarptığı ceylan öldü



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir aracın çarptığı ceylan öldü.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Cide-Şenpazar yolunda sürücüler, otomobilin çarptığı ceylana rast geldiler. Dağlı mevkisinde bir aracın çarpması sonucu ölen ceylanın, ölüsünü sürücüler yol kenarına kaldırdılar. Olaya sabah saatlerinde rastgelen sürücü Ramazan Arslan, "Biz hayvanı yolun ortasında görünce durup kontrol ettik. Talihsiz hayvanın bedeni hala sıcaktı, bizden önce geçen bir aracın çarptığını sanıyorum. Ceylana çarparak ölümüne sebep olan sürücü, hiç olmaz ise hayvanın ölüsünü yol kenarına kaldırabilirdi" dedi.

Arslan, Cide-Kastamonu arasında yolculuk eden sürücülerin sık sık yol kenarlarında bu tür hayvanlarla karşılaşabileceğini belirterek, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

(MS-İÇ)



08.04.2017 09:54:00 TSI

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