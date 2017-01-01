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Rus uçakları törenle karşılanacak



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na gelecek üç Rus tur operatörüne ait ilk uçaklar törenle karşılanacak.

Pobeda, Coral ve Anex tur operatörlerine ait ilk uçaklar için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tören yapılacak. Rusya'dan 3 buçuk milyon turist bekleyen Antalya turizmcileri, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na inecek olan 21 Nisan'da Pobeda, 26 Nisan'da Coral ve 28 Nisan'da Anex tur operatörlerinin ilk yolcularına karşılama töreni düzenleyecek. TAV Havalimanı İşletmeleri, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) ortak düzenleyeceği karşılama töreni geleneksel havacılık seremonisi olan 'Su Takı Töreni'yle başlayacak. Törende, uçaklardan inecek tüm yolculara, pilot ve beraberindeki mürettebata karanfil ve buket verilecek, çilek ikramı yapılacak, içinde Rusça tanıtım materyalleri ve Alanya hediyeleri bulunan çantalar hediye edilecek. Keman ve flüt dinletisinin de yapılacağı karşılama törenine Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu yetkililerinin de katılması bekleniyor.

(SÇ-SÇ-Y)



08.04.2017 10:47:05 TSI

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