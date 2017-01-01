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Osmaneli'de Kutlu Doğum Haftası etkinliği

- Vatandaşlar Kutlu Doğum Haftası etkinliğine yoğun ilgi gösterdi



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Bilecik' in Osmaneli ilçesinde Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şehitler Parkında bulunan Sakarya Sosyal Hizmetler Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, hafızların Kur'an-ı Kerim okunması, ilahilerin söylenmesi ve semazen gösterisiyle devam etti. Programda konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken "Aslında bugün buraya gelme sebebimiz Bozüyük'teki yeni yapılacak hastanenin projelerine bakmak ve yerinde incelemek ve Bilecik'te beklenen o hastanenin temelini atmaktı. Çok şükür onu da bugün attık. Zor işler yapıyoruz ama Elhamdülillah başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Cumhurbaşkanımız var. Ben bugün burada kendi bakanlığım olan sağlık bakanlığı hakkında konuşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye'de 112 Acillerden tutun, eczanelerle, hastanelerle ilgilenmeler konusunda muhteşem işler yapıyoruz. Eskiler iyi hatırlar hastalar yerde bekliyordu, bir saat ambulans gelmiyordu. Şimdi ise tam donanımlı ambulanslarımız, hava, deniz ambulansları olarak en iyi şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bugün burada bizleri dinlediniz sizler teşekkür etmek istiyorum ülkemiz zor durum da sizlerden şunu rica ediyorum akşama evlerinize gittikten sonra başınızı yastığa koyduğunuz da bu ülkeye yapılanları Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını iyice bir düşünün. Ben biliyorum ki zaten sizler bunları en iyi bilenlerdensiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye yaptıklarını bilen insanlarsınız, belki aklı takılmış olanlar vardır onlar için de diyorum ki burada İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız var 18 maddeyi onlara sorun ve daha iyi öğrenin. Çünkü Elhamdülillah Türkiye'nin önünü açacağız. Hep birlikte sizlerin dualarıyla büyüyeceğiz. Bu kutlu doğum haftasının düzenlenmesinde Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekili Halil Eldemir ise "Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) doğumunun Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanması çok güzel bir duygu. Ancak Efendimizin doğumunu kutlamak yetmez. Onun doğumunu kutlamak güzel olmakla beraber Hz. Peygamberi aynı zamanda hayatın her alanında kendimize örnek almalıyız" dedi.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in akıl, bilim ve ahlaka çok büyük değer verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Münür Şahin ise Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinde de bu yüce değerleri topluma yansıtmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Şahin, "Peygamberimizi anarken, O'na olan sevgimizi ve hürmetimizi gösterirken, hayatımızda da akıl, bilim ve ahlak rehberimiz olmalıdır. Cenabı Allah, inşallah Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine, samimi Müslümanların yüzü suyu hürmetine kurtuluşumuzun önünü açar" diye konuştu.

Düzenlenen kutlu doğum programına Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Kaymakam Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan ve vatandaşlar katıldı.

(ZC-KA)



08.04.2017 10:52:22 TSI

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