08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarihi İshakpaşa Sarayı ziyaretçilerini bekliyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 10:51
Tarihi İshakpaşa Sarayı ziyaretçilerini bekliyor
Tarihi İshakpaşa Sarayı ziyaretçilerini bekliyor

(Fotoğraflı)

Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Tarihi İshakpaşa Sarayı ile Ahmedi Hani Türbesi havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.
Kartal Tepesinde yapılan ve dünyada ilk kez kalorifer sisteminin kullanıldığı İshak Paşa Sarayı her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kışın soğuk havaların etkisiyle ziyaretçisi azalan tarihi saray ve Ahmedi Hani Türbesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ziyaretçilerini bekliyor.
(Bİ-AT)

08.04.2017 10:59:20 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkanvekili Işın vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

BAŞKANVEKİLİ IŞIN VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Mazlum Der Ağrı Şubesi: &quot;İdlip'te Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz&quot;
YEREL

MAZLUM DER AĞRI ŞUBESİ: "İDLİP'TE YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUZ"
Her yaştan hayvana küpe affı çıktı
YEREL

HER YAŞTAN HAYVANA KÜPE AFFI ÇIKTI
Tutak Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara yeniden başladı
YEREL

TUTAK BELEDİYESİ HAVALARIN ISINMASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLADI
Ağrı Memur-Sen'e bağlı sendikalar Cuma namazı sonrası Suriye'nin İdlip kentinde yaşanan saldırıları kınadı
YEREL

AĞRI MEMUR-SEN'E BAĞLI SENDİKALAR CUMA NAMAZI SONRASI SURİYE'NİN İDLİP KENTİNDE YAŞANAN SALDIRILARI KINADI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER

Ağrı Valisi Musa Işın, Doğansu köyünü ziyaret etti
YEREL

AĞRI VALİSİ MUSA IŞIN, DOĞANSU KÖYÜNÜ ZİYARET ETTİ
Ağrı'da kahvehanelerde uygulanan ücretsiz internet sohbet kültürünü tehdit ediyor
YEREL

AĞRI'DA KAHVEHANELERDE UYGULANAN ÜCRETSİZ İNTERNET SOHBET KÜLTÜRÜNÜ TEHDİT EDİYOR
Ağrı'da hurdacılık yaparak ailesini geçindiriyor
YEREL

AĞRI'DA HURDACILIK YAPARAK AİLESİNİ GEÇİNDİRİYOR
Ağrı'da Ak Parti 'Evet' standı kurdu
YEREL

AĞRI'DA AK PARTİ 'EVET' STANDI KURDU
Gaziantep'ten Ağrı'ya uzanan baharat yolculuğu
YEREL

GAZİANTEP'TEN AĞRI'YA UZANAN BAHARAT YOLCULUĞU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası