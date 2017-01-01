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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Ayvacık'ta sağlık yürüyüşü

08 Nisan 2017 Cumartesi, 11:12
Ayvacık'ta sağlık yürüyüşü
Ayvacık'ta sağlık yürüyüşü

(Fotoğraflı)

İpek Güney
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi Müdür Vekili Dr. Özgül Öztürk yaptığı açıklamada, "Bu yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve Haftası için temayı 'Depresyon' olarak belirleyen Dünya Sağlık Örgütü, günümüzde depresyonun dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişiyi etkilediğinin tahmin edildiğini bildirdi. Ayvacık Toplum Sağlığı Merkezi olarak Dünya Sağlık Günü nedeniyle tüm kamu kurum kuruluşların, öğrencilerin ve halkımızın katılımıyla bu özel günde bir psikolog eşliğinde "Depresyon" temalı bilgilendirme toplantısı düzenledik. Toplantının ardından da katılımcılarla birlikte Çamlık Parkına kadar yürüyüş yapıyoruz. Tüm toplum, sağlığınız için stresten uzak durması gerekir" dedi.
(GD)

08.04.2017 11:20:07 TSI
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