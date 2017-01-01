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Nazarbayev o ismi imzaladı



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD), Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Abzal Saparbekuly'un, Kazakistan'ın yeni Türkiye Büyükelçisi olduğunu açıkladı.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in imzaladığı kararname büyükelçisi olarak Abzal Saparbekuly'u atadı.

Ankaraya büyükelçi olarak atanan Abzal Saparbekuly, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu. Yeni büyükelçi İngilizce ve Türkçe biliyor. Memuriyet hayatına 1999 yılında başlayan Abzal Saparbekuly , Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İkili İşbirliği Genel Müdürlüğü, Referent, Ataşe, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği, Ataşe, Üçüncü Katip, İkinci Katip, Kazakistan Demir Yolları Ulusal Şirketi, Dış İlişkiler ve Protokol Genel Müdürü, Kazakistan'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilciliği, Müsteşar, Türk Keneşi Genel Sekreterliği, Proje Yöneticisi, Haziran 2014 tarihinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Devlet Başkanlarının onayı ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine bulunan Saparbekuly Türkiye'yi yakından tanıyan bir diplomat görevlerinde bulundu.

(AY-RFK-Y)



08.04.2017 11:22:26 TSI

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