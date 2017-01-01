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Malazgirtli girişimci adaylarına müjde



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA) - Muş Malazgirt Esnaf Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Mesut Yalcın, İş Kur Muş İl Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı girişimcilik eğitimleri vereceklerini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yalçın, İş-Kur Muş İl Müdürlüğü yetkilileriyle yaptıkları toplantı neticesinde ilçede istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla İş-Kur'a kayıtlı işsizlerin kendi iş yerlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yeni girişimci desteğine başvurmaları için Malazgirt Esnaf ve Sanatkârlar Odası öncülüğünde girişimci belgesi vereceklerini söyledi.

"Kayıt için son gün 9 nisan"

İlçede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun herhangi bir mesleğe sahip olamadığını dile getiren Yalçın, "İlçemizdeki vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Kayıt için son gün 9 nisan. Girişimci belgesi almak isteyen girişimcilerimiz hemen bize ulaşsınlar. Tüm kayıt işlemlerine yardımcı olacağız. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere girişimcilik, iş fikri geliştirme ve iş planı hazırlama konularında kendilerini yetiştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızın odaya gelip, kayıtlarını yapmalarını bekliyoruz. İş-Kur İl Müdürlüğü'nün uygun gördüğü yeterli sayıya ulaşınca girişimci destek kursunu açabileceğiz. İlçemizde girişimci destek kursu açtığımız takdirde, buradan belgelerini alacak girişimci arkadaşlarımız iş yerlerini açabilecekler. İş planı KOSGEB tarafından uygun görülen, kendi işini kuran girişimciler 30 bin TL'lik hibe kullanabilecektir. Ayrıca, desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 70 bin TL üst limitli sabit yatırım desteğinden de yararlanabilecekler" dedi.

(VE-ŞAK-Y)



08.04.2017 12:22:43 TSI

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