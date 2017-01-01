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DSİ 72. Şube Müdürü Karaca, hayatını kaybetti



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Devlet Su İşleri (DSİ) 72'nci Şube Müdürü Mehmet Karaca (54), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ta geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle iki gün önce Ankara Lokman Hekim Hastanesine sevk edilen DSİ 72'nci Şube Müdürü Mehmet Karaca'dan sabah saatlerinde üzücü haber geldi. Bağırsak iltihaplanması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karaca'nın ani ölümü başta ailesi olmak üzere mesai arkadaşları ve sevenlerini üzdü. Karaca'nın cenazesinin pazar günü DSİ Tokat Şube Müdürlüğü önünde yapılacak olan törenin ardından Erbaa ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

DSİ 72'nci Şube Müdürü olarak 2003 yılında göreve başlayan Mehmet Karaca, evli ve iki çocuk babasıydı.

(Nİ-MK-Y)



08.04.2017 12:50:40 TSI

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