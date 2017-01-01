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Zileliler mazlumlar için 4 günde 50 bin lira yardım toplandı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Zile Kaymakamlığı tarafından; Yemen, Somali ve Güney Sudan'daki mazlumlar yararına başlatılan kermeste 50 bin lira yardım toplandı.

Tokat'ta Zile Kaymakamlığı tarafından 4 Nisan'da başlatılan insani yardım kampanyasının ilk ayağı tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ev hanımları, öğrencilerin verdiği destekle ilçe merkezinde açılan kermeste 4 günde tam 50 bin lira nakit para toplandı.

Zile Kaymakamı Adnan Tezcan,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı üzerine bu kampanyayı başlattıklarını söyleyerek,"Yardım kampanyamıza tüm Zile halkının vermiş olduğu destek takdire şayandır. Kampanyamızın ilk ayağı olan kermesimizi sonlandırdık. Bu süre zarfında kermesimizin 50 bin liraya yakın bir gelir elde ettiğini açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kampanyamız 20 Nisan'a kadar devam edecek. Zile Kaymakamlığı adına açmış olduğumuz hesaplarımıza bu tarihe kadar tüm vatandaşlarımız yardımda bulunabilir. Kampanyaya maddi manevi destek veren ve verecek olan tüm yardımseverlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.





(UY-Y-)



08.04.2017 13:00:01 TSI

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