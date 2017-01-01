08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zileliler mazlumlar için 4 günde 50 bin lira yardım toplandı

08 Nisan 2017 Cumartesi, 12:52
Zileliler mazlumlar için 4 günde 50 bin lira yardım toplandı
Zileliler mazlumlar için 4 günde 50 bin lira yardım toplandı

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Zile Kaymakamlığı tarafından; Yemen, Somali ve Güney Sudan'daki mazlumlar yararına başlatılan kermeste 50 bin lira yardım toplandı.
Tokat'ta Zile Kaymakamlığı tarafından 4 Nisan'da başlatılan insani yardım kampanyasının ilk ayağı tamamlandı. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ev hanımları, öğrencilerin verdiği destekle ilçe merkezinde açılan kermeste 4 günde tam 50 bin lira nakit para toplandı.
Zile Kaymakamı Adnan Tezcan,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı üzerine bu kampanyayı başlattıklarını söyleyerek,"Yardım kampanyamıza tüm Zile halkının vermiş olduğu destek takdire şayandır. Kampanyamızın ilk ayağı olan kermesimizi sonlandırdık. Bu süre zarfında kermesimizin 50 bin liraya yakın bir gelir elde ettiğini açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Kampanyamız 20 Nisan'a kadar devam edecek. Zile Kaymakamlığı adına açmış olduğumuz hesaplarımıza bu tarihe kadar tüm vatandaşlarımız yardımda bulunabilir. Kampanyaya maddi manevi destek veren ve verecek olan tüm yardımseverlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.


(UY-Y-)

08.04.2017 13:00:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tokat merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

TOKAT MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
&quot;Nefes açıcı tüp&quot; nedeniyle iptal edilen sınavı geçerli sayıldı
YEREL

"NEFES AÇICI TÜP" NEDENİYLE İPTAL EDİLEN SINAVI GEÇERLİ SAYILDI
DSİ 72. Şube Müdürü Karaca, hayatını kaybetti
YEREL

DSİ 72. ŞUBE MÜDÜRÜ KARACA, HAYATINI KAYBETTİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI:
AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI:
umhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Tokat'ta
YEREL

UMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU, TOKAT'TA
Turhal insan hakları komisyonu Suriye'yi kınadı
YEREL

TURHAL İNSAN HAKLARI KOMİSYONU SURİYE'Yİ KINADI
İsviçre'den Bangladeş'e bisikletle yolculuk
YEREL

İSVİÇRE'DEN BANGLADEŞ'E BİSİKLETLE YOLCULUK
CK Çamlıbel Elektrik'ten rahatlatan hizmet
YEREL

CK ÇAMLIBEL ELEKTRİK'TEN RAHATLATAN HİZMET
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
YEREL

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TOPÇU:

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BOSTANCI:
Tokat'ta AK Parti sandık yönetim kurulu toplantısı
YEREL

TOKAT'TA AK PARTİ SANDIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası