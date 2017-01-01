08 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor

08 Nisan 2017 Cumartesi, 13:43
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kubbe Dağını delip, Pütürge ile Malatya'yı buluşturuyorsak, 94 yıllık parlamenter sistemi de değiştirip, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirerek, çok daha hızlı bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz" dedi.
Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Pütürge İlçesinde temel atma, açılış, tanıtım toplantılarına katılarak, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Pütürge'ye müjdeler götürdü
Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarının temel atma törenine katılan Çalık, daha sonra Pütürge Belediyesi tarafından hizmete sunulan araç filosunun kurdele kesimini gerçekleştirdi.
Çalık, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Pütürge İlçesinde gerçekleştirilen yatırımların tanıtımına katıldı.
Tanıtım toplantısında konuşan Çalık, Pütürge'ye 10 milyon TL bedelli emniyet binası ve lojmanı kazandırdıklarını kaydetti.
Çalık, Pütürge İlçesi'ne hükümet konağının kazandırıldığını ifade ederek, "Hükümet konağı Pütürge'ye yakışmıyordu. İçişleri Bakanımız ve müsteşarlarımızla yaptığımız görüşmede, Pütürge'ye bir hükümet konağı gerek ve şart dedik. Hükümet konağı 10 milyon TL'lik yatırım tutarı ile Mayıs ayında hizmete açılacak" dedi.
"Kubbe Dağı tünelle aşılacak"
'Geçilmez' denilen Kubbe Dağının tünelle aşılacağını dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pütürge'de yolumuzun çok uzun, çok dar ve çok zorlu olduğunu biliyoruz. 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde de birçok alanda yolumuzu kesmek isteyenler oldu. Ama biz bu yol kesenlerle Allah nasip ederse hep birlikte 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve bugüne kadar yaptıklarının o sandıkta sonlanması için 'evet' mührünü vuracağız. Pütürge'mizin 94 kilometrelik yolunun parlamenter sistemdeki 94 yıllık bir yol gibi çilelerle dolu bir yol olduğunu biliyorum. 94 kilometrelik Pütürge yolumuz için karayollarıyla yol açılsın diye 20 milyon TL'lik yatırım yaptık. Pütürge Kubbe Dağı geçilmezdi. Kardan, yoldan, dar olmasından dolayı geçilmezdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın talimatıyla Kubbe Dağının proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi tamamlanınca, Kubbe Dağı yatırım programına alınacak ve 'olmaz yol dediğimiz' yol, Kubbe Dağının geçilmez denilen mıntıkası tünelle aşılacak."
Parlamenter sistemin 94 yıl boyunca çok defa darbelere, engellemelere maruz kaldığını kaydederek, mevcut sistemin artık miadını doldurduğunu ifade etti.
Çalık, parlamenter sistemin 94 yıllık Pütürge yolu gibi yeni bir tünelle, yolla yoluna devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "94 yıllık parlamenter sistem, 94 model bir şahin. Artık biz onu boyadık, cilaladık, rektefeye soktuk, motorunu değiştirdik ama artık parlamenter sistem işlemiyor. Artık bizim karayollarında yaptığımız çalışmalar gibi çok emek verdik. Ama esas geçişi nasıl Kubbe Dağını delip, Pütürge ile Malatya'yı buluşturuyorsak, 94 yıllık parlamenter sistemi de değiştirip, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirerek, çok daha hızlı bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz" diye konuştu.
"17 Nisan'da daha sağlam iradeyle yönetilen bir ülke olacağız"
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:
"Hizmetlerimizin devam edebilmesi için ülkemizin sağlam bir iradeyle devam etmesi gerekiyor. 2001 yılında kurulmuş olan partimiz, 2002'den beri kesintisiz olarak tek başına iktidar oldu. Bundan sonrada ülkemizde bir çift başlılık olmaması, koalisyonlar döneminin bir daha yaşanmaması, hükümet krizleri yaşanmaması için Pütürge'nin bugüne kadar vermiş olduğu desteğin daha da fazlasını vereceğini umut ediyorum. 17 Nisan sabahında daha farklı ve sağlam iradeyle yönetilen bir ülkede olacağız. Pütürge her daim arkamızda durdu, yüzde 87 destek verdi. Malatya, referandumda ilk beşin içerisinde yer alacak ama Pütürge'de Malatya'da birinci olacaktır."
"Yeni sistem vesayet yapılarını ortadan kaldıracak"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da ülkenin ve milletin geleceği adına 16 Nisan'ın çok önemli bir tarih olduğunu kaydetti.
Çakır, referandumda Pütürge'den güçlü bir destek beklediklerini ifade ederek, "Bütün darbelere 'dur' diyeceğiz. Bütün vesayet yapılarını ortadan kaldıracak bir sisteme gideceğiz. 18 Şubat ve 15 Temmuz gibi darbeleri gride bırakacağız" dedi.
'Geleceğimizi ve çocuklarımızı düşünmek zorundayız" diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz burada seçim yapmayacağız, geleceğimize karar vereceğiz. Güçlü bir hükümet sistemine karar vereceğiz. Bu ülke ne çektiyse mevcut sistemden çekti. Her darbede 10 yılımızı kaybettik. Bu milletin artık buna tahammülü yok. Bu şebekelerin sonu 16 Nisan'da gelecek."
"325 konut Pütürgeli vatandaşlarımızla buluşacak"
Çalık, Pütürge İlçesinde esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Pütürge İlçesi'ne bağlı Pazarcık Mahallesindeki TOKİ konutlarının temel atma törenine katıldı.
Temel atma töreninde konuşan Çalık, "Pütürge deprem bölgesinde ve birçok kez deprem gördü. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam alanına kavuşabilmeleri için TOKİ ile görüşmeler yaptık. Çok sıkı takiple Pütürge'de 325 konutun temelini atıyoruz. Hem Tepehan'da hem de Pütürge merkezde yapacağız. Toplam 54 milyon TL, bu bedeli de TOKİ'yle görüşüp, biraz daha aşağıya çekeceğiz. Hizmette sınır yok. Dermek yok, yola devam" ifadelerini kullandı.
"Şimdi 'evet' zamanı"
Tepehan'da bir otelin açılışını gerçekleştiren çalık, Tepehan ve Nohutlu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalık, ziyaretlerinde 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun önemine dikkat çekerek, "Pütürge 16 Nisan'da 'evet'le sandıkları taçlandıracak, inşallah Türkiye'de derece yapıp, birinci olacak. Şimdi 'evet' zamanı ve tam zamanı, 16 Nisan'da sandıklardan 'evet' çıksın" diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)

08.04.2017 13:50:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Akçadağ ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
YEREL

AKÇADAĞ İLÇESİNDE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
&quot;Kayısı cenneti&quot; Malatya çiçeklerle beyaza büründü
YEREL

"KAYISI CENNETİ" MALATYA ÇİÇEKLERLE BEYAZA BÜRÜNDÜ
'TETLAP Prototipleme Atölyeleri' bilgilendirme semineri düzenlendi
YEREL

'TETLAP PROTOTİPLEME ATÖLYELERİ' BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Mühendislik Fakültesinde okuma salonu açıldı
YEREL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE OKUMA SALONU AÇILDI
Kayısıda yeni sistem
YEREL

KAYISIDA YENİ SİSTEM
Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Malatya'da yıldırım isabet eden kişi yaralandı
YEREL

MALATYA'DA YILDIRIM İSABET EDEN KİŞİ YARALANDI
CHP referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

CHP REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Memur-Sen'den İdlip'te katledilenler için gıyabi cenaze töreni
YEREL

MEMUR-SEN'DEN İDLİP'TE KATLEDİLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE TÖRENİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Darende mezarlığı yeşillendiriliyor
YEREL

DARENDE MEZARLIĞI YEŞİLLENDİRİLİYOR
Malatya Eczacılar Odasından Suriye'ye yardım eli
YEREL

MALATYA ECZACILAR ODASINDAN SURİYE'YE YARDIM ELİ
Eczacılardan İdlib'deki yaralılara yardım eli
YEREL

ECZACILARDAN İDLİB'DEKİ YARALILARA YARDIM ELİ

Malatyalı Lise öğrencileri Çanakkale'yi gezdi
YEREL

MALATYALI LİSE ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE'Yİ GEZDİ
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ KAÇAK SİLAH OPERASYONU
8. Arguvan Türkü Günlerine büyük ilgi
YEREL

8. ARGUVAN TÜRKÜ GÜNLERİNE BÜYÜK İLGİ
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA
Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'ta şampiyonluk için ince hesaplar
YEREL

BÖLGESEL AMATÖR LİG 2.GRUP'TA ŞAMPİYONLUK İÇİN İNCE HESAPLAR
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Meteorolojiden Malatya için zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN MALATYA İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Purcu referandum çalışması için Malatya'da
YEREL

PURCU REFERANDUM ÇALIŞMASI İÇİN MALATYA'DA
Polat'tan İdlip'teki saldırıya kınama
YEREL

POLAT'TAN İDLİP'TEKİ SALDIRIYA KINAMA
Battalgazi Belediyesi 100 bin fidan dikecek
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ 100 BİN FİDAN DİKECEK
Çocuk oyun evi ve oyuncak müzesine büyük ilgi
YEREL

ÇOCUK OYUN EVİ VE OYUNCAK MÜZESİNE BÜYÜK İLGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

'BU SABAH BÖYLE UYANDIM'

 1
  • 2 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!
  • 3 Mustafa Sandal'ın eşi sosyal medyayı salladı
  • 4 Kıvanç'ın 98 model arabası