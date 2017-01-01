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AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor



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MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Kubbe Dağını delip, Pütürge ile Malatya'yı buluşturuyorsak, 94 yıllık parlamenter sistemi de değiştirip, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirerek, çok daha hızlı bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz" dedi.

Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Pütürge İlçesinde temel atma, açılış, tanıtım toplantılarına katılarak, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pütürge'ye müjdeler götürdü

Pütürge İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanlarının temel atma törenine katılan Çalık, daha sonra Pütürge Belediyesi tarafından hizmete sunulan araç filosunun kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Çalık, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Pütürge İlçesinde gerçekleştirilen yatırımların tanıtımına katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Çalık, Pütürge'ye 10 milyon TL bedelli emniyet binası ve lojmanı kazandırdıklarını kaydetti.

Çalık, Pütürge İlçesi'ne hükümet konağının kazandırıldığını ifade ederek, "Hükümet konağı Pütürge'ye yakışmıyordu. İçişleri Bakanımız ve müsteşarlarımızla yaptığımız görüşmede, Pütürge'ye bir hükümet konağı gerek ve şart dedik. Hükümet konağı 10 milyon TL'lik yatırım tutarı ile Mayıs ayında hizmete açılacak" dedi.

"Kubbe Dağı tünelle aşılacak"

'Geçilmez' denilen Kubbe Dağının tünelle aşılacağını dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pütürge'de yolumuzun çok uzun, çok dar ve çok zorlu olduğunu biliyoruz. 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde de birçok alanda yolumuzu kesmek isteyenler oldu. Ama biz bu yol kesenlerle Allah nasip ederse hep birlikte 16 Nisan'da sandığa gideceğiz ve bugüne kadar yaptıklarının o sandıkta sonlanması için 'evet' mührünü vuracağız. Pütürge'mizin 94 kilometrelik yolunun parlamenter sistemdeki 94 yıllık bir yol gibi çilelerle dolu bir yol olduğunu biliyorum. 94 kilometrelik Pütürge yolumuz için karayollarıyla yol açılsın diye 20 milyon TL'lik yatırım yaptık. Pütürge Kubbe Dağı geçilmezdi. Kardan, yoldan, dar olmasından dolayı geçilmezdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'ın talimatıyla Kubbe Dağının proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi tamamlanınca, Kubbe Dağı yatırım programına alınacak ve 'olmaz yol dediğimiz' yol, Kubbe Dağının geçilmez denilen mıntıkası tünelle aşılacak."

Parlamenter sistemin 94 yıl boyunca çok defa darbelere, engellemelere maruz kaldığını kaydederek, mevcut sistemin artık miadını doldurduğunu ifade etti.

Çalık, parlamenter sistemin 94 yıllık Pütürge yolu gibi yeni bir tünelle, yolla yoluna devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "94 yıllık parlamenter sistem, 94 model bir şahin. Artık biz onu boyadık, cilaladık, rektefeye soktuk, motorunu değiştirdik ama artık parlamenter sistem işlemiyor. Artık bizim karayollarında yaptığımız çalışmalar gibi çok emek verdik. Ama esas geçişi nasıl Kubbe Dağını delip, Pütürge ile Malatya'yı buluşturuyorsak, 94 yıllık parlamenter sistemi de değiştirip, yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini getirerek, çok daha hızlı bir şekilde milletimize hizmet edeceğiz" diye konuştu.

"17 Nisan'da daha sağlam iradeyle yönetilen bir ülke olacağız"

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Hizmetlerimizin devam edebilmesi için ülkemizin sağlam bir iradeyle devam etmesi gerekiyor. 2001 yılında kurulmuş olan partimiz, 2002'den beri kesintisiz olarak tek başına iktidar oldu. Bundan sonrada ülkemizde bir çift başlılık olmaması, koalisyonlar döneminin bir daha yaşanmaması, hükümet krizleri yaşanmaması için Pütürge'nin bugüne kadar vermiş olduğu desteğin daha da fazlasını vereceğini umut ediyorum. 17 Nisan sabahında daha farklı ve sağlam iradeyle yönetilen bir ülkede olacağız. Pütürge her daim arkamızda durdu, yüzde 87 destek verdi. Malatya, referandumda ilk beşin içerisinde yer alacak ama Pütürge'de Malatya'da birinci olacaktır."

"Yeni sistem vesayet yapılarını ortadan kaldıracak"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da ülkenin ve milletin geleceği adına 16 Nisan'ın çok önemli bir tarih olduğunu kaydetti.

Çakır, referandumda Pütürge'den güçlü bir destek beklediklerini ifade ederek, "Bütün darbelere 'dur' diyeceğiz. Bütün vesayet yapılarını ortadan kaldıracak bir sisteme gideceğiz. 18 Şubat ve 15 Temmuz gibi darbeleri gride bırakacağız" dedi.

'Geleceğimizi ve çocuklarımızı düşünmek zorundayız" diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz burada seçim yapmayacağız, geleceğimize karar vereceğiz. Güçlü bir hükümet sistemine karar vereceğiz. Bu ülke ne çektiyse mevcut sistemden çekti. Her darbede 10 yılımızı kaybettik. Bu milletin artık buna tahammülü yok. Bu şebekelerin sonu 16 Nisan'da gelecek."

"325 konut Pütürgeli vatandaşlarımızla buluşacak"

Çalık, Pütürge İlçesinde esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Pütürge İlçesi'ne bağlı Pazarcık Mahallesindeki TOKİ konutlarının temel atma törenine katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Çalık, "Pütürge deprem bölgesinde ve birçok kez deprem gördü. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam alanına kavuşabilmeleri için TOKİ ile görüşmeler yaptık. Çok sıkı takiple Pütürge'de 325 konutun temelini atıyoruz. Hem Tepehan'da hem de Pütürge merkezde yapacağız. Toplam 54 milyon TL, bu bedeli de TOKİ'yle görüşüp, biraz daha aşağıya çekeceğiz. Hizmette sınır yok. Dermek yok, yola devam" ifadelerini kullandı.

"Şimdi 'evet' zamanı"

Tepehan'da bir otelin açılışını gerçekleştiren çalık, Tepehan ve Nohutlu Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalık, ziyaretlerinde 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun önemine dikkat çekerek, "Pütürge 16 Nisan'da 'evet'le sandıkları taçlandıracak, inşallah Türkiye'de derece yapıp, birinci olacak. Şimdi 'evet' zamanı ve tam zamanı, 16 Nisan'da sandıklardan 'evet' çıksın" diye konuştu.

(CÖ-SD-Y)



08.04.2017 13:50:54 TSI

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