Başkan Tarhan: "Hizmetteki odak noktamız hep insanın mutluluğu olmuştur"

Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 yıllık görev süresinde hayata geçirdikleri birçok projeyle Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, "Hizmetteki odak noktamız hep insanın mutluluğu olmuştur. Arkamızda halk var. Başarılıyız, mütevazı değiliz burada ve başarımızın da temeli güvendir" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, 30 Mart 2014 seçimlerinde göreve geldiği günden bu yana geçen 3 yılda ilçede gerçekleştirdiği hizmetler ve yeni dönemdeki projelerini, düzenlediği 'Hizmette 3. Yıl' toplantısıyla anlattı. Mezitli'de bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, belediye meclis üyeleri, müdürler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"İnsanları mutlu etmek bir belediye başkanının temel görevidir"

Toplantıda uzun bir sunum yapan Başkan Tarhan, belediyelerin klasik hizmetleri rutin olarak yaptıklarını, ancak kendilerinin göreve geldikleri andan itibaren buna farklı bir açılımla yaklaştıklarını söyledi. Öncelikle belediye yönetim tarzını değiştirmek istediklerini ifade eden Tarhan, "Çünkü öncelikle belediyelerin demokratik bir yönetime kavuşması gerekiyor. Demokratik yönetimden kastımız, belediyelerde katılımcılık ve açıklık olması gerekir. İnsanları mutlu etmek bir belediye başkanının temel görevidir. Beldesindeki insan topluluğu ne kadar mutluysa belediye başkanı da o kadar görevinde başarılı olmuştur" diye konuştu.

"Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri bizim kadrolu personelimiz gibi"

Toplantıda, çoğu belediyenin yaptığı gibi ne kadar asfalt, kaldırım, park yaptıklarını anlatmayacağının altını çizen Tarhan, "Çünkü bu rakamları benim bile anlamlandırmam zor. Rakamların ne kadar doğru olduğunu sizlerin de teyit etmenizin imkanı yok. O nedenle klasik söylemlerle sizleri boğmak istemiyorum. Hizmetteki odak noktamız hep insan olmuştur, insanın mutluluğu olmuştur. Herkese dokunalım istedik. Birlikte yönetim nasıl olur, bir belediye yönetimi nasıl sorgulanabilir, nasıl hesap verebilir, bunları anlatmaya çalıştık. Siyaseti sevmeyen biriyim ama bir gerçeği de vurgulamak gerekiyor. Maalesef göreve geldiğimizden bu yana Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri sürekli belediyemizde oldular. Artık onlar bizim kadrolu personelimiz gibi. Tabi herhangi bir şey çıkmıyor. Önüne gelen şikayet ediyor. Bir de bunlarla zaman kaybediyoruz, ettik. Ama önemli değil, bunlar bu tür yönetimlerin, siyasetin doğası gereği oluyor, bundan sonra da olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Kadın Üretici Pazarları gurur projemizdir"

Daha sonra 3 yılda gerçekleştirdikleri insan odaklı hizmetleri anlatan Tarhan, Türkiye'nin de gündemine gelen ve 'Belediyemizin onur projelerinden biri' diye nitelediği Kadın Üretici Pazarlarına ilişkin bilgi verdi. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından da ödüllendirilen Kadın Üretici Pazarı sayısını bugün 7'ye çıkardıklarını dile getiren Tarhan, "Kadın üretici pazarlarımız birçok yönden Türkiye'ye örnek oldu. Önümüzdeki süreçte, kadınlarımızın ürünlerini yurt dışına pazarlamayı da düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyenin Türkiye'deki bir başka örnek projesinin de down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha fazla yer almalarını sağlamak için açtıkları Down Kafe olduğunu vurgulayan Tarhan, Mezitli'nin sağlıklı bir kent olması için dev adımlar atmaya başladıklarını da vurguladı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye olan Mezitli Belediyesi'nin, Dünya Sağlıklı Kentler Birliği üyeliği için de ölçütleri tamamlama aşamasında olduğunu kaydetti. Tarhan, 33 farklı noktada, 70 bin metrekarelik alanda 4 bin Jakaranda fidesini toprakla buluşturduklarını, 1,5 kilometrelik bisiklet yolu projesi ile de halkın sağlıklı yaşamasına önemli katkılar sunduklarını belirtti.

"Hesap sorulan, sorgulanan bir belediye olmak istedik"

Tarhan, Mezitli Kart'tan halk günlerine, afetten zarar gören çiftçilere zirai ilaç desteğinden 'Belediye başkanı her işe burnunu sokar, sokmak zorunda' anlayışından hareketle Artvin Cerattepe'de direniş yapan vatandaşa limon, Diyarbakır'daki asker ve polise narenciye gönderilmesine, gönüllü evlerinden sanat alanındaki çalışmalarına kadar birçok hizmeti aktardı.

"Hesap sorulan, sorgulanan bir belediye olmak istedik" diyen Tarhan, bu amaçla ilçenin çeşitli noktalarına koydukları ve 24 saat okunabilen gelir-gider tablosunun Türkiye'de örnek bir uygulama olduğunu kaydetti. Bu konudaki bir serzenişini dile getiren Tarhan, şunları söyledi: "Ben istiyorum ki, gelip bana hesap sorsunlar. Soran yok. İronik durumlar var. Hiç kimse tabloda yer alan 'personel gideri neden fazla' diye sormuyor. Ama vatandaş ona bakmıyor. O tablo vatandaşın umurunda değil. Kendi çocuğu işe girmiş mi, girmemiş mi? İsterse artsın o, yüzde 90 olsun personel gideri."

"Hiçbir noktanın rant aracı olarak kullanılmasına izin vermedik"

Yıllardır başkaları tarafından kullanılan kamu arazilerini halka kazandırma konusundaki çalışmalarına da değinen Tarhan, "Kamu arazilerinin kullanılması konusunda baştan bu yana duyarlı olduk. Halkın olanı halka kullandırma anlayışını korkusuzca sürdürdük. Ne Hazine arazisinde ne belediyenin arazisinde yeşil alan veya belediye hizmet alanı, her kim ki işgal etmiş yıkacağız dedik. Farklı partilerden meclis üyelerimizin iş yerleri dahil olmak üzere yıktık. Daha önce farklı kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılan alanları geri alarak tüm halkımızın yararlanmasını sağladık. Bale Okulu ve Bale Kafe, Aratos Spor Tesisleri ve Tenis Kafe, Demokrasi Meydanı ve Özgür Kafe, Yeni Nikah Salonu bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıktı. Hiçbir noktanın rant aracı olarak kullanılmasına izin vermeyerek kurduğumuz Mutlu Mezitli şirketi bünyesinde tamamını kendimiz işletiyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi'nin sanatın ve sanatçının dostu olduğunu her platformda kanıtladığını ve yönde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Tarhan, 3-4 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Soli Güneş Festivali hazırlıklarının tamamlandığını, bu yıl festivalin ilk gününde Bengü, ikinci gününde Nilüfer'in halkla buluşacağını söyledi.

"2017'yi yatırım yılı ilan ettik"

2017 yılında gerçekleştirecekleri projeleri de anlatan Tarhan, "2017'yi yatırım yılı ilan ettik" diyerek, Mezitli'yi üç merkeze ayırdıklarını, bugünkü mevcut merkezin dışında ilçenin doğusunda ayrı bir merkez oluşturmaya başladıklarını ifade etti. 'Mezitli Belediyesi Hizmet Binası-Mezitli Meydanı-Çarşı Projesi' çerçevesinde yeniden düzenleyecekleri bilgisini veren Tarhan, projenin 10 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulacağını belirtti. Burada Kaymakamlık için de yer tahsisi yaptıklarını dile getiren Tarhan, "Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hal Tesisleri yerine yapılacak olan proje ile çarşı merkezi bu bölgeye taşınacak. 14 milyon TL ihale bedeli olan proje 2018 yılının Ocak ayında tamamlanacak. Sanayi alanı da kalkarak, sanayi alanı ve eski hal alanı Kent Meydanı olacak. Toplam 14 bin metrekarelik alanda yapılacak Mezitli Meydan Çarşı Projesi'nde çarşı, işyerleri, yeme-içme mekanları, alışveriş ve kültürel aktivite alanları, ofisler bulunuyor. Akdeniz Mahallesi'nde inşaatına başlanan Mezitli Amfi Tiyatro Projesi de Mezitli Belediyesi'nin gurur projelerinden birisi olma özelliğini taşıyor. Farklı bir mimarı sunumla hayata geçecek olan projede 700 kişilik salonun yanında kafeteryası, çok amaçlı salonları ile bölge çok farklı bir sosyal yaşam alanına kavuşacak. 3 milyon TL ihale bedeli olan proje 2017 yılının Temmuz ayında tamamlanacak" diye konuştu.

Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sonunda yapılacak olan Kültür Merkezi'ni de bölgenin tüm ihtiyacına cevap verebilecek şekilde hazırladıklarını bildiren Tarhan, "Projede 8 bin 500 metrekarelik alanda 450 kişilik büyük salonu, kokteyl, konferans, seminer, nikah işlemlerinin yapılabileceği çok amaçlı salon, sanat atölyeleri, sanat galerisi, açık sergi alanı, restoran, 150 kişilik yazlık sinema gibi pek çok özellikle bulunuyor. Bu alanda yıllarca yasal olmayan şekilde lokanta olarak kişilere kullandırılmıştır. Biz bu haksız kazancı önleyerek, yerine Kültür Merkezi yapıyoruz. 4 Nisan tarihinde ihalesini yaptığımız Kültür Merkezi 2018 Mart ayında tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

"Başarımızın temeli güvendir"

Mezitli Cumhuriyet Okulu Restorasyon Projesi, Gençlik Merkezi ve Mezitli Göç Eden Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili de bilgi veren Tarhan, "Borcumuz yok. Mezitli'nin nüfusu 162 bin oldu. Ayrıca 45 bini kayıtlı 60 bin de Suriyeli var. Bu kadar nüfusa tüm bu hizmetleri halkın güveni ile yaptık. Birçok alanda örnek belediye olduk. Bütün bunlar güvenle oldu. Önce halk var arkamızda. Halkımızın güveni var belediyeye ve şahsıma karşı. Meclis üyeleri güveniyor, partisi ne olursa olsun. Hepsine aldıkları kararlar için teşekkür ediyorum. Basın güveniyor, ben buna inanıyorum. Arada bir iki çürük yumurta basında da olacak. Her yerde var bu ama basın güvendi. Bir iki bezirganın lafıyla hareket etmedi arkadaşlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımın emekleri fazla. Güven olmadan hiçbir şey olmuyor toplumda. Başarılıyız diyoruz, mütevazı değiliz burada ve başarımızın da temeli güvendir" şeklinde konuştu.

08.04.2017 14:02:27 TSI

