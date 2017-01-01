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Talas'ın 30 yıllık elektriğini karşılayacak sistem devrede

08 Nisan 2017 Cumartesi, 14:02
Talas'ın 30 yıllık elektriğini karşılayacak sistem devrede
Talas'ın 30 yıllık elektriğini karşılayacak sistem devrede

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesinin kendi enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra satarak gelir de elde edeceği 1 megavat gücündeki Süleymanlı Mahallesine kurulu güneş enerji santrali düzenlenen törenle hizmete girdi.
Törende konuşan önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na böyle bir hizmeti ilçeye kazandırdığı için teşekkür ederek sözlerine başladı. Yıldız, "Türkiye enerji bağımlılığı konusunda uzun yıllar çalışma yapıyor. Bu çalışmalarla dışa olan bağımlılığımız azalmak üzere. Burada kamu-özel sektör marifetiyle gerçekleştirilen 1 megavatlık güneş enerji santralini şöyle bir mukayese edelim. 1956 yılında Sızır'a kurulan santral, 1926 yılında Bünyan'a kurulan santralle enerji miktarı bakımından hemen hemen denk. Teknik ve malzeme ilerledikçe inşallah Talas'ın ve Kayseri'nin de farklı yerlerine böyle santraller kurulmuş olacak. Buradan üretilen elektriğin sisteme satılmasıyla genel bütçeden alınan para belediyemizin bütçesine giriyor. İki hafta önce Konya Karapınar'da buradakinin 500 katından daha büyük bir tesisin ihalesi yapıldı. O tesis dünyanın en büyük güneş enerji tesislerinden biri olacak. Oradan üretilen elektriğin sisteme satış fiyatı, buradaki sistemden üretilen elektriğin satış fiyatının yarısı kadar. Yani Talas Belediyesi bu açıdan da karlı bir işlem yapmış oluyor" dedi.
Gelecek hafta sonu yapılacak halkoylamasına değinen Taner Yıldız, "Türkiye 16 Nisan'da bir belediye başkanlığı, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayacak. Ama geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğini etkileyecek bir sistem değişikliğinden bahsediyoruz" diye konuştu. "Devlet yönetimi şekli değil, hükümet sistemi değişecek" diyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz rejimle ilgili bir konuyu tartışmaya açmıyoruz. Bunun üzerinden tartışma oluşturmaya çalışanlara karşı bizim söyleyeceğimiz net bir ifade var. Askeri darbeler ülkemizi 30 yıl geriye götürmüştür. 15 Temmuz'da FETÖ bir darbe girişiminde bulunmakta kalmadı, Türkiye'yi karıştırmak, sınırlarıyla oynamak ve PKK'ya taviz vermek üzere yapılan anlaşmalı bir darbe girişimidir. 16 Nisan'da vereceğimiz evet oylarının Türkiye'nin istikrarına sahip çıkmak olduğunu hep beraber göreceğiz. Hayır oyu verenlerin bir kısmı FETÖ terör örgütündendir, bir kısmı PKK terör örgütündendir, bir kısmı ise bu ülkeyi sevenlerdendir. Biz PKK'nın, FETÖ'nün vereceği hayır oylarına talip değiliz. Ama ülkesini seven, birlik ve beraberliğine inanan ancak hayır oyu verenlerin oylarına talibiz. Önümüzdeki bir haftada biz Kayseri'deki evet oylarının daha artacağına inanıyoruz. Kayseri, Türkiye'nin şimdiye kadar istikrarına omuz veren bir il olmuştur inşallah 16 Nisan'da da öyle olmaya devam edecektir. Biz vatandaşlarımıza güveniyoruz."
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, Süleymanlı Mahallesine 3 yıl önce projelerini anlattıklarını anımsatarak, "Şimdi birçok projeyi hayata geçirmenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. İnşallah bundan sonra da daha güzel projeleri Talas'a kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Güneş enerji santrali için İller Bankası'ndan kredi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan hibe kullandıklarını anlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:
"Yaptığımız çalışmalar örnek olacak nitelikte. Merkezdeki mahallelerimizin yanında kırsaldakilere de hizmetlerimizle aradaki farkı kapatıyoruz. Kırsal mahallelerimize kilitli parke, yol, asfalt gibi hizmetlerin yanında sosyal ve kültürel hizmetler de götürüyoruz. Süleymanlı Mahallemize yaptığımız güneş enerji santrali hizmeti mahallemize istihdam da sağlayacak. Ayrıca bu mahallemize farklı bir sürpriz hizmetimiz daha olacak. Gençlerimize futbol sahası sözümüzü yerine getireceğiz. İkinci olarak ta içinde çocuk parkı bulanan bir mesire alanı gerçekleştireceğiz."
Başkan Palancıoğlu, "Buradan elde edilecek enerji Talas Belediyesinin tüm park bahçe ve binalarının enerjisini karşılayacağı gibi, yıllık ortalama 200 bin TL de gelir getirecek. Bu hizmet 30 yıllık enerji ihtiyacımızı karşılayacak. Gece gündüz iyi bir ekiple Türkiye'ye örnek olacak projelere imza atıyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tesis kurdele kesimiyle ve edilen dualarla hizmete girdi. Protokol daha sonra hazırlanan etli bulgur pilavını vatandaşlara ikram etti.
(SK)

08.04.2017 14:09:12 TSI
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