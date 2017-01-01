09 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Mustafa Koca: Emet yüzde 70'i bulur

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:11
Başkan Mustafa Koca: Emet yüzde 70'i bulur
Başkan Mustafa Koca: Emet yüzde 70'i bulur

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet'te halk oylamasında yüzde 70'in üzerinde 'evet' çıkacağını söyledi.
Türkiye'nin tek parti tarafından yönetildiği, koalisyonların olmadığı zamanlarda kalkınmasına yüksek hızda devam ettiğini söyleyen Mustafa Koca, "Artık ülkenin önüne set olan koalisyon hükümetlerinin yeniden gelmemesi için 16 Nisan'da Türkiye'de "EVET" çıkmalıdır. Bizlere dost gibi görünen ülkelerin, 15 Temmuz'dan sonraki duruşlarını hep beraber gördük. Bu Türkiye'nin büyümesini istemeyen ülkeler 16 Nisan'da 'evet' çıkmasını istememekteler. Düşmanların istemediği bu sitemi biz Türk milleti olarak istemeliyiz. Şu anda dünyada gayri safi milli hasıla olarak 16.sıradayız. Koalisyon dönemlerinde bu bankalar batırılmasaydı. Ülkenin paraları soyulmasaydı. Şu anda dünyada ilk on ülke arasında yer alırdık. Bu nedenle seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu nedenle de 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Emet Belediyesi olarak iki tiyatro gösterisi ile neden halkımızın evet demesi gerektiğini anlattık.'Matruşka' oyunu ile 31 Mart olaylarından bu güne kadar ülke üzerinde oynanan oyunları, Abdülhamit hanın nasıl devrildiğini , Adnan Menderes'in nasıl idam edildiğini , Erbakan hocamızın hükümetinin nasıl devrildiğini halkımız bir kez daha gördü. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü bir Emet için kararımız net oyumuz Evet'tir" dedi.

"Denize dökme, yakıp-yıkma kavramları kimseye yakışmıyor"

16 Nisan'da Evet diyeninde Hayır diyeninde bu ülkenin vatandaşı olduğunu söyleyen Koca, "Bizlerin kendi düşüncemizin doğru olduğunu inandığımız için değişik siyasi görüşleri var.Hiç bir Türk halkı benim partim bu ülkeyi batırsın diye oy vermez. Malum bir siyasi parti hariç, tüm diğer partilere oy veren vatandaşımız, benim desteklediğim parti iktidara gelirse ülke daha büyür gelişir diyerek oy verir. Bu nedenle halk oylaması çalışmalarını ve oylamayı birbirimizi kırmadan dökmeden yapacağız. Sandıktan çıkan sonuca da hep birlikte saygı göstereceğiz. Denize dökmek, yakıp yıkmak kavramları kimseye yakışmıyor. Emet ilçesinde, Evet yönünde de hayır yönünde de çalışma yapan bütün siyasi partileri seviyeli güzel bir çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum diye konuştu. (MS-EFE)

08.04.2017 16:19:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kuşulular sandığa gidecek
YEREL

KUŞULULAR SANDIĞA GİDECEK
Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı üyesi gençlerden 'evet' yürüyüşü
YEREL

KÜTAHYA'DA TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI ÜYESİ GENÇLERDEN 'EVET' YÜRÜYÜŞÜ
Nisan'da kar sürprizi
YEREL

NİSAN'DA KAR SÜRPRİZİ
Tavşanlı, Emet ve Domaniç'te hedef bin 500 yeni istihdam
YEREL

TAVŞANLI, EMET VE DOMANİÇ'TE HEDEF BİN 500 YENİ İSTİHDAM
Kuruçay ilk ve ortaokulu törenle açıldı
YEREL

KURUÇAY İLK VE ORTAOKULU TÖRENLE AÇILDI
Başkan Kamil Saraçoğlu: Yoncalı'daki tarihi yapı tekrar hamam olabilir
YEREL

BAŞKAN KAMİL SARAÇOĞLU: YONCALI'DAKİ TARİHİ YAPI TEKRAR HAMAM OLABİLİR
Şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Kütahya Barosu'ndan Futbol Turnuvası
YEREL

KÜTAHYA BAROSU'NDAN FUTBOL TURNUVASI
Köylü kadınların yağmur adağı
YEREL

KÖYLÜ KADINLARIN YAĞMUR ADAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin sosyal medyaya damga vuran paylaşımları
ŞİPŞAK

BELLA HADİD SINIRLARI ZORLADI

 1
  • 2 Makyajsız halini görenler tanıyamadı!
  • 3 Herkes ona baktı!
  • 4 Yeşilçam'ın yıldızına bir de şimdi bakın!