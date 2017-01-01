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Başkan Mustafa Koca: Emet yüzde 70'i bulur



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Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Emet'te halk oylamasında yüzde 70'in üzerinde 'evet' çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin tek parti tarafından yönetildiği, koalisyonların olmadığı zamanlarda kalkınmasına yüksek hızda devam ettiğini söyleyen Mustafa Koca, "Artık ülkenin önüne set olan koalisyon hükümetlerinin yeniden gelmemesi için 16 Nisan'da Türkiye'de "EVET" çıkmalıdır. Bizlere dost gibi görünen ülkelerin, 15 Temmuz'dan sonraki duruşlarını hep beraber gördük. Bu Türkiye'nin büyümesini istemeyen ülkeler 16 Nisan'da 'evet' çıkmasını istememekteler. Düşmanların istemediği bu sitemi biz Türk milleti olarak istemeliyiz. Şu anda dünyada gayri safi milli hasıla olarak 16.sıradayız. Koalisyon dönemlerinde bu bankalar batırılmasaydı. Ülkenin paraları soyulmasaydı. Şu anda dünyada ilk on ülke arasında yer alırdık. Bu nedenle seçilmiş olan Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu nedenle de 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Emet Belediyesi olarak iki tiyatro gösterisi ile neden halkımızın evet demesi gerektiğini anlattık.'Matruşka' oyunu ile 31 Mart olaylarından bu güne kadar ülke üzerinde oynanan oyunları, Abdülhamit hanın nasıl devrildiğini , Adnan Menderes'in nasıl idam edildiğini , Erbakan hocamızın hükümetinin nasıl devrildiğini halkımız bir kez daha gördü. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü bir Emet için kararımız net oyumuz Evet'tir" dedi.



"Denize dökme, yakıp-yıkma kavramları kimseye yakışmıyor"



16 Nisan'da Evet diyeninde Hayır diyeninde bu ülkenin vatandaşı olduğunu söyleyen Koca, "Bizlerin kendi düşüncemizin doğru olduğunu inandığımız için değişik siyasi görüşleri var.Hiç bir Türk halkı benim partim bu ülkeyi batırsın diye oy vermez. Malum bir siyasi parti hariç, tüm diğer partilere oy veren vatandaşımız, benim desteklediğim parti iktidara gelirse ülke daha büyür gelişir diyerek oy verir. Bu nedenle halk oylaması çalışmalarını ve oylamayı birbirimizi kırmadan dökmeden yapacağız. Sandıktan çıkan sonuca da hep birlikte saygı göstereceğiz. Denize dökmek, yakıp yıkmak kavramları kimseye yakışmıyor. Emet ilçesinde, Evet yönünde de hayır yönünde de çalışma yapan bütün siyasi partileri seviyeli güzel bir çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum diye konuştu. (MS-EFE)



08.04.2017 16:19:50 TSI

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