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Bafra'da eski başkanlar "evet" dedi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:56
Bafra'da eski başkanlar "evet" dedi
Bafra'da eski başkanlar "evet" dedi

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde görev yapmış eski başkanlar bir araya gelerek referandumda "evet" vereceklerini açıkladılar.
Eski Bafra Belediye Başkanları Yaşar Buharalı, Sefer Peker, Şükrü Neiş, AK Parti Bafra İlçe Kurucu Başkanı Haluk Bülbül, eski AK Parti İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz ve eski AK Parti Kolay Belde Başkanı Dursun Aygün, Bafra Öğretmenevinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar.
Grup adına konuşan Yaşar Buharalı, "Bafra'da farklı partilerde, farklı siyasi görüşlerde uzun yıllar siyaset yapmış ve görev almış arkadaşlar olarak bugün bir araya gelmemizin en önemli sebebi 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine biz de evet diyoruz. Siyasi tarihimizdeki tecrübelerimiz ülkemizin dününü ve bugününü çok iyi biliyoruz. Ve yarınımızın daha iyi olması evet diyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çift başlılık ortadan kalkıyor. Ülkemiz yıllarca cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasındaki yaşanan uyumsuzluklardan, anlaşmazlıklardan ve karar alınamamasından zarar görmüştür. Bu yapılacak olan referandumla koalisyon hükümetleri sona ermektedir. İstikrarlı ve tek başına hükümetler dönemi başlamaktadır. Sizler de biliyorsunuz ki, Türkiyemizin gelişmesi ve kalkınması hep istikrarlı tek parti hükümetlerinde olmuştur. Ve biliyoruz ki bir koalisyonlar ülkemize güç ve zaman kaybettirmiştir. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda millet olarak, geleceğimizi derinden etkileyecek tarihi bir karar aşamasındayız. Bizlere, güçlü ve büyük Türkiye idealimize doğru, millet merkezli siyasetin tecelli edeceği bir tercih sunuluyor. Ülkemizde siyasi istikrarın kalıcı hale gelmesi için evet diyoruz. Türkiye'de bir daha kimsenin darbe yapmaması için evet diyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte koalisyon hükümetlere son vermek için evet diyoruz. Bafra'da uzun yıllar siyaset yapmış kardeşleriniz olarak bugün, Türkiye'nin her zamankinden daha çok birlik beraberliğe ve istikrara ihtiyacı var. Büyük, güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için kararımız güçlü bir evettir" dedi.
(ŞU-SLH-Y)

08.04.2017 17:03:47 TSI
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