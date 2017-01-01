Van'da 'Kutlu Doğum' etkinlikleri
(Fotoğraflı)
Murat Dalgın
VAN (İHA) - Peygamber Sevdalıları Platformu Van İl Koordinatörlüğü tarafından "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed (sav)" temasıyla İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde kutlu doğum etkinlikleri düzenlendi.
İlki İpekyolu ilçesine bağlı Kıratlı mahallesinde düzenlenen etkinliğin ikincisi ise Gevaş ilçesine bağlı Balaban Mahallesinde düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan iki etkinlikte de Peygamber efendimize salâvatlar getirildi. Yerel ilahi gruplarının seslendirdiği ilahi ve ezgilerle devam eden etkinliklerde yapılan konuşmalarda İslam dininin adalete verdiği öneme vurgu yapıldı. Hak ve adaletin ancak Kur'an-a ve Peygamber Efendimizin (sav) sünnetine uyarak mümkün olacağı belirtilen konuşmalarda, ayrıca günümüz dünyasında en fazla hak ve adalete ihtiyaç olduğu, bunun ise ancak İslami değerlerin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağı aktarıldı.
Mahalle halkının katılım gösterdiği etkinlikler okunan duaların ardından sona erdi.
(MD-ŞAK-Y)
08.04.2017 17:17:44 TSI
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