YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı üyesi gençlerden 'evet' yürüyüşü

Kütahya'da Türkiye Gençlik Vakfı üyesi gençlerden 'evet' yürüyüşü



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek referandum için Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Şubesi tarafından 'evet'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Akdemirler İş Merkezi önünden başlayan ve Zafer Meydanında son bulun yürüyüşe AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa şükrü Nazlı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, AK Parti Kütahya İl kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, TÜGVA Kütahya İl Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı ve TÜGVA üyesi gençler katıldı.

Yürüyüşün ardından TÜGVA Kütahya İl Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı, Zafer Meydanında yaptığı basın açıklamasında neden 'evet'e destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye'ye karşı bir haçlı seferinin başlatıldığını vurgulayan Bayırcı, "15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle burmaya cüret etmiş FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK, birleşmiş 'hayırda hayır vardır' diyorlar. Biz hayrın da şerrin de yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz" dedi.



"Geçmişte Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi"



Türkiye üzerinde 55 senedir oynanan oyunların 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğuna değinen İsmail Çağlar Bayırcı, "Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için evet diyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğimizde var olan tek liderlik yerine başka medeniyetlerden devşirilme parlamenter sistemle serpilmesi için önünde hiçbir engel olmayan Türkiye Cumhuriyeti, kavgalara ve krizlere mahkum edildi. Çift başlılık, milletin vekillerinin görevlerini yapmalarına engel olmakla kalmadı vefalı milletimizin şahlanması her seferinde Çankaya tarafından veto edildi. Şimdi bizler, her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli irademizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı üyesi gençlere duyarlılıkları sebebiyle teşekkür etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı da, Başbakan Binali Yıldırım'ın 13 Nisan Perşembe günü Kütahya'ya gelerek miting yapacağını, mitinge tüm Kütahyalılar'ı beklediklerini ifade etti. (EFE)



08.04.2017 17:25:26 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER