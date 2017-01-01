İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı
(Fotoğraflı)
Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi'nin temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile atıldı.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen temel atma törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çok zor olduğunu ve Türkiye'nin ayakta kalabilmesi için güçlü olması gerektiğini kaydetti.
Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından merkezin temeli atıldı.
(AG-Y)
08.04.2017 17:27:16 TSI
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