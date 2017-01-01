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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 Yaralı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 23. Kilometre Börgenek köyü girişinde Gölbaşı istikametinden gelen Abdullah Ülger yönetimindeki 07 FVU 28 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Tahsin Şahin yönetimindeki 46 EC 132 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan Miyase Şahin ve Tahsin Şahin otomobilde sıkıştı. Olay yerine ambulansların yanı sıra itfaiye ekipleri çağırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tahsin Şahin'in sağlık durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan karayolu araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



08.04.2017 17:30:54 TSI

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