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Yedinci kez başkan seçildi



(Fotoğraflı)



Hamza Alp

ORDU (İHA) - Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ali Özkan, yedinci kez başkan seçildi.

Sanayi sitesi içerisinde yer alan kooperatif salonundaki gerçekleştirilen genel kurulda 21 yıldır kooperatifin başkanı olan Ali Özkan, üyelerinin tam desteğini alarak yeniden başkan oldu. Kuruluşundan bu yana 265 üyesi bulunan kooperatifte sanayi esnafının sorunlarının da konuşulduğu genel kurulda seçime tek liste ile gidildi.

Genel Kurulda konuşan Başkan Ali Özkan, "Bugün itibariyle hizmette 21. yılımızı doldurduk ve üyelerimiz yani sizler bir kez daha 4 yıl bize görev verdiniz. Biz de bu 4 yıllık süre içerisinde sanayi sitemizin eksiklerini ve siz esnafımızın sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Tabii bu çalışmalar için gerek ilçe belediyemiz, gerekse Büyükşehir Belediyemizden destek alacağız. Daha önce güvenliğimiz yoktu. Sanayi sitemizin birkaç girişi olduğu için buralardan hırsızlık olayları oluyordu. Biz de bu nedenle 10 Nisan 2017 Pazartesi gününden itibaren akşamüstü belirleyeceğimiz bir saatte kapatıp giriş çıkışlarımızı ana kapımızdan gerçekleştireceğiz. Kamara sistemiyle sanayi sitemizi donattık. Sanayi içerisindeki yollarla ilgili arkadaşlarımızın talebi oldu. Bunları zaten İlçe Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çamyar ile görüştük, destek vereceklerini belirtti. Yine Büyükşehir Belediyesinin yapacağı yollarla ilgili de Ulaşım Daire Başkanlığımızla görüştük. Böylece esnafımıza hizmet adına çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.



Bu kez rakip yok

Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Özkan, 4 yıllık görev süresi ile birlikte çeyrek asra ulaşacak başkanlık serüveni sırasında zaman zaman karşısında rakip aday çıktığını ifade ederken, bu kez yapılan seçimde ise tek liste ile göreve seçildiğini dile getirdi.

(HA-SLH-Y)



08.04.2017 17:58:39 TSI

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