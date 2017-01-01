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İzmit Belediyesi, Karamürsel'de 872 öğrenciye bisiklet dağıttı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Karamürsel'de düzenlenen bisiklet dağıtım programında, 872 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.

Karamürsel Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlenen programa, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, ilçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, AK Parti Karamürsel ilçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti Karamürsel ilçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, ilçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, ilçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, meclis üyeleri, STK'lar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, "Değerli büyüğüm, kıymetli Belediye Başkanı abim sayın Nevzat Doğan sayesinde bir projeye adım attık. Biliyorsunuz bizim çapımız biraz ufak, ama hamdolsun bize kıymet veren, bize değer veren paylaşmasını bile abilerimiz var. İşte Nevzat Doğan ağabeyimiz böyle bir projeyi Karamürsel'de başlattı ve bundan sonra bizlere bir görev verdi. Bu sene içinde İnşallah öğretmenlerine de bisiklet armağan edeceğiz, bunun kararını burada verdik. Allah nasip ederse de 5. Sınıf çocuklarına da bundan sonra Karamürsel de bu projenin devamını sağlayacağız. Bu gün burada başlattığımız bir hamle, gelecekte Karamürsel de ki sağlıklı nesillerin altına imza atacak güzel bir projedir. Bu projede emeği geçen sayın İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'a, Nevzat beyin himayesinde ki değerli çalışma arkadaşlarına, bize bu ortamı hazırlamak için gece gündüz çalışan Karamürsel Belediyesi Personelime ve velhasıl kelam burada bizler ile beraber bu güzel ortamı paylaşan sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, "Her yıl 5. sınıf öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de dağıtacağız. Sizin kuruşunuzu ziyan etmiyoruz. Gece gündüz samimiyetle çalışıyoruz. Bir zamanlar maaş veremeyen belediyelerden, bugün en kaliteli bisikletleri, tabletleri dağıtan belediyeler var. Bu sizin bereketiniz, sizler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Bir hafta sonra Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir tercih yapacağız. Biz sizi, yavrularımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız daha güçlü, daha güzel bir Türkiye'de yaşasın diye çalışıyoruz. Türkiye düşmanlarının, Avrupa'nın, terör örgütlerinin inadına sandıkta onlara en güzel cevabı vereceğiz. Bu bereketin sürmesini, ülkemizin milletimizin birlik beraberlik içerisinde güçlü günlere güçlü yarınlara gitmesini diliyorum. Bisikletlerimiz çocuklarımız için hayırlı olsun" dedi.

(RFK-Y)



08.04.2017 18:07:23 TSI

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