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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Bir yiyen bir daha unutamıyor

09 Nisan 2017 Pazar, 09:08
Bir yiyen bir daha unutamıyor
Bir yiyen bir daha unutamıyor
- Demirköy'ün meşhur oğlak ve kuzu eti damakları lezzetlendiriyor

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak fırınlarda ağır ağır pişirilen kuzu ve oğlak eti, damakları lezzetlendiriyor.
Mesire yerleri, manzarası ve yöresel yemekleriyle uğrak yeri olan Demirköy, kuzu ve oğlak etiyle de kendinden söz ettiriyor. Bölgede birçok restoranda yapılan ve gelenlerin yemeden gitmediği kuzu ve oğlak eti, işletmelerin önemli geçim kaynaklarının başında geliyor. İlçedeki işletme sahiplerinden Sebaattin Birkaya, her gün binlerce kişinin Demirköy ilçesine geldiğini belirterek, "Bölgenin kuzu ve oğlaklarından toprak fırında çevirme yapıyorum. 30 yıldır mesleğimi sürdürüyorum. Aileden gelen kasaplık mesleğimiz var. Gelen misafirler kuzu ve oğlak etimizi çok beğeniyor. Trakya'dan yüzlerce konuk ağırlıyoruz. Üniversitelerden gruplar geliyor. İşimi çok seviyorum" dedi.
(EY-CC-Y)

09.04.2017 09:16:07 TSI
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