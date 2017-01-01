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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Şahin'in Polis Haftası mesajı

09 Nisan 2017 Pazar, 11:04
Başkan Şahin'in Polis Haftası mesajı
Başkan Şahin'in Polis Haftası mesajı

(Fotoğraflı)

Zeki Ceyhan
BİLECİK (İHA) - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Türk polisi 172 yıldan beri toplumu tehdit eden olaylara karşı insanımızı korumakta, vatandaşların can ve mal güvenliği ile asayişini canı pahasına sağlamaktadır. Toplumda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin yanı sıra, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesini önleyici tedbirlerin alınması, olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi de polislerimiz tarafından gerçekleştirilen önemli görevler arasında yer almaktadır. 1845 yılında kurulan ve bugüne kadar, güvenlik ve düzeni sağlamak ve korumakla görevli Türk Polis Teşkilatı, çok zor çalışma şartlarına rağmen, gurur kaynağımız oldu. Fedakârca hizmet veren Polis Teşkilatımız, Türk milletinin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şâyan başarılar elde etti. Bu duygu ve düşüncelerim ile Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümünü kutluyor, şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle hizmetlerini sürdüren Türk Polis Teşkilatının bütün mensuplarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
(ZC-KÇ)

09.04.2017 11:12:14 TSI
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