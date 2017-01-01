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Kızılayın Sanal Gerçeklik Projesi

09 Nisan 2017 Pazar, 11:12
Kızılayın Sanal Gerçeklik Projesi
Kızılayın Sanal Gerçeklik Projesi
- Kan bağışı kampanyasına destekler sürüyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Kızılayı tarafından Sanal Gerçeklik Projesi hayata geçirildi.
Odunpazarı Meydanı'nda Kızılay ve Dorlion Arama ve Kurtarma ekibi tarafından kan ihtiyacını gidermek için 'kan bağışlama etkinliği' düzenlendi. Kızılay'ın kan ihtiyacını gidermek için gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın 'Sanal Gerçeklik Projesi'nin de tanıtıldığı etkinlikte 80 kişi sanal gerçekliği denedi. Türk Kızılay'ı Eskişehir Şubesi Proje Asistanı İbrahim Serdar Koçar, konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Koçar, "Projemiz yeni farkındalık metotlarının kullanılıp özellikle gençlerin üzerinde kan bağışı farkındalığını artırmaya yönelik. Bunu yaparken de iki farklı yöntem kullanıyoruz. Birincisi sanal gerçeklik teknolojisi. Bu teknolojiyle bir simülasyon oluşturup gençlere vücudumuzdaki damarların içerisinde neler olduğunu ve kan bağışı yapıldıktan sonra vücutta gelişen değişimleri gösteriyoruz. Projemiz 15 Şubat 2016'da başladı. Şu anda da bitirme sürecine geldik. İkinci yöntemimiz ise insanlara kan stoğunun azaldığı mesajını bilinç altına verebilmesine olanak olan farkındalık materyalleri ve kullandığımız farkındalık etiketleri. Bu etiketlerimizi uygulayarak sürekli insanların bu etiketleri görüp kan bağışının sürdürülebilir olmasının amaçlıyoruz. Bugünde Dorlion Arama ve Kurtarma ekibiyle birlikte proje kapsamında kan bağışı etkinliği gerçekleştirdik. Bir yandan insanlara yeni metodu gösterirken bir yandan da kan bağışına teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.
(İHA-Y)

09.04.2017 11:21:05 TSI
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