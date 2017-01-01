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Seydişehir'de eski cezaevinin yıkımına başlandı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, Sadi Irmak Caddesi üzerinde Adalet Bakanlığı tarafından 6 bin 100 metrekarelik alana yapılan Kapalı Cezaevinin yeni yerine taşınmasının ardından eski cezaevinin yıkım işlerini başlattı.

Adalet Bakanlığı ile Seydişehir Belediyesi arasında yapılan yazışmalar sonucunda yıkımına başlanılan cezaevi arsası artık otopark olarak hizmet verecek. Cezaevinin, Bahçelievler bölgesinde bulunan yeni yerine taşınmasının ardından atıl durumda olan eski cezaevi binası Seydişehir Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, cezaevinin yeni yerine taşınması nedeniyle bu bölgenin atıl durumda kaldığını belirterek, "Adalet Bakanlığı ve hazineyle yapılan yazışmalar sonunda olumlu sonuç aldık. Binanın yıkımına başladık. İmar revizyonu ile 6 bin 100 metrekarelik alanı otopark olarak kullanıma uygun şekilde düzenleyeceğiz" dedi. Bölgenin ihtiyacı olan otopark düzenlemesinin en kısa zamanda yapılacağını da kaydeden Başkan Tutal, "İlçemizde yaşanan otopark sorunundan dolayı vatandaşlarımız araçlarını park etme konusunda büyük sıkıntı yaşıyordu. Bir nebze de olsa bu sorunun önüne geçmek bizleri memnun etti" diye konuştu.

(BG-FM-Y)



09.04.2017 12:07:54 TSI

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